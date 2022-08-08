Siemens Energy заявила, что может продолжить обслуживание оборудования для «Северного потока»

Глава Siemens Energy Кристиан Брух сообщил, что компания рассматривает возможность продолжить обслуживание оборудования для газопровода «Северный поток», несмотря на планируемый уход из РФ.

Об этом пишет ТАСС.

Энергокомпания намерена завершить выход из российских активов в конце 2022 финансового года. «Тем не менее, мы можем продолжить некоторые действующие операции в России, например, обслуживание оборудования для "Северного потока — 1", чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу», — заявил Брух в ходе телеконференции с инвесторами.

Ранее «Эксперт» писал, что, по словам Кристиана Бруха, компания продолжает контакты с «Газпромом» по возвращению отремонтированной турбины для «Северного потока», однако единство в этом вопросе так и не достигнуто. Брух указал на крайнюю заинтересованность компании в возвращении турбины в Россию. В компании «Газпром», в свою очередь, указали на то, что возврат газотурбинного двигателя на отправную станцию «Северного потока» невозможен из-за действий Siemens в условиях антироссийских санкций.

Пропускная мощность «Северного потока» достигает 167 млн куб. м газа в сутки, однако прокачка снижается из-за сбоя графика техобслуживания отправной компрессорной станции «Портовая». В связи с введенными Канадой санкциями с ремонтной базы Siemens Energy в РФ к положенному сроку не вернулась одна турбина для трубопровода; между тем подошло время капитального ремонта других двигателей. Российская сторона настаивает на том, что для провоза агрегата в РФ, а также техобслуживания других двигателей магистраль необходимо не только освободить от рестрикций Канады, но и получить гарантии неприменения санкций со стороны ЕС и Великобритании.