«Соболь NN» выруливает на старт

Горьковский автозавод, входящий в состав «Группы ГАЗ», сегодня возобновил производство после продолжавшегося две недели корпоративного отпуска. За это время на нижегородском предприятии установили оборудование для серийного производства новой модели легкового коммерческого автомобиля «Соболь NN», а также провели сервисное обслуживание, ремонтные и пусконаладочные работы ряда производственных линий.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе завода, организовать все это без остановки производства было невозможно. В настоящее время автогигант, вопреки ожиданиям скептиков, предрекавшим ему более длительный простой, уже работает в штатном режиме. При этом запуск серийного производства «Соболь NN» стартует уже в ближайшие месяцы. Крайний срок — четвертый квартал нынешнего года.

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Замена укатившим иномаркам

Отечественные эксперты полагают, что новый городской фургон на платформе NN, подготовка к выпуску которого, очевидно, и была основной причиной паузы в работе автозавода, благодаря сложившейся в 2022 году конъюнктуре рынка будет весьма востребован. Его компактные габариты дают возможность без проблем лавировать в плотном городском потоке, заезжать в самые труднодоступные места и парковаться, не создавая помех для прочего транспорта.

Аналитики автомобильного рынка солидарны во мнении, что актуальность создания подобного авто возросла в связи с уходом в силу антироссийских санкций иностранных компаний. Кроме того, машины серии «Соболь NN» могут заполнить дефицитную нишу в автопарке служб доставок и приобрести популярность даже у физических лиц.

Автоэксперт Андрей Трой отметил, что сейчас доступно не так много машин данного класса, поэтому «Соболь NN» окажется востребован. «Естественно, пока рынок будет оставаться “бедным”, у данного фургона много конкурентов не будет. Он будет продаваться. Одного завода под текущие нужды потребителей окажется вполне достаточно. Что касается интереса со стороны пользователей, то напомню, та же “Газель” — достаточно компромиссный вариант был, поэтому где-то люди смирятся, где-то слюбятся», — предположил он в комментарии «Эксперту».

«Соболь», которого ждут

В свою очередь автомобильный эксперт Максим Пастушенко напомнил, что «Соболь NN» является действительно долгожданной машиной в России. Повышенный интерес к авто вызван и тем, что проект «Соболь NN» способен воплотить в себе довольно широкую гамму исполнения, которая привычна для коммерческого пассажирского и грузопассажирского транспорта.

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«На данный же момент у нас есть “Газель NN” в нескольких вариантах. Но она — высокая, достаточно простая и только на заднем приводе. То есть вариаций не так уж и много. А есть ситуации, когда клиентам нужны более компактные автомобили. В случае с “Соболь NN” уже можно говорить об использовании в качестве, например, семейного автомобиля», — добавил он.

Для того, чтобы проект стал максимально успешным на российском рынке, производителю имеет смысл представить как можно больше различных модификаций «Соболь NN». Например, эксперт напомнил, что многие российские автовладельцы ждали запуска сборки отличных от «Газели» машин данного класса с полным приводом.

«То есть это машина для мелких задач, небольших предприятий. Она способна встать в обычный гараж, а водитель не возит на ней с собой лишний вес и не тратит лишнее топливо. Я думаю, что автомобиль будет востребован. Однако нужно, чтобы были разные варианты машины: и для коммерческого, и для некоммерческого использования. Нужны и бензиновый, и дизельный двигатели. И задний, и полный приводы. И так далее. Тогда успех будет», — заключил он.

В этой связи стоит отметить, что последняя, июльская презентация «Соболь NN» довольно ясно показала — ГАЗ готов идти навстречу своему покупателю. Уже сейчас машину, очевидно, планируют выпускать минимум в трех версиях: грузовой фургон с низкой крышей, грузовой цельнометаллический фургон с высокой крышей и грузопассажирский фургон-комби со средней крышей.

Вероятно, завод будет готов взяться и за другие модификации, если появится понимание, что старания конструкторов не разобьются на ухабах тяжелой конкуренции с иностранными компаниями. В этом плане санкционная ситуация сыграла даже на руку отечественному автопроизводителю. Дело, фактически, осталось дело за малым: провести достойную рекламную компанию и представить товар потребителю с лучшей стороны, прислушавшись к его чаяньям.

С оборудованием помогло государство

Как ранее писал «Эксперт», «Соболь NN» стал одним из проектов, который реализуется при финансовой помощи государственного Фонда развития промышленности (ФРП). Средства, предоставляемые фондом, обеспечили возможность закупки оборудования, в том числе — для подготовки панелей кузова, сварки и зафланцовки дверей, модернизации линий сварки оснований и боковин кузова. Проектом, являющимся одим из приоритетных для ГАЗа, предусмотрена максимальная локализация производства в РФ. Льготный займ ФРП составил 828 млн рублей.

Напомним, что «Группа ГАЗ», флагманским предприятием которой является Горьковский автозавод, включает ряд производственных площадок в восьми регионах России, а также сбытовые и сервисные организации. Компанией выпускаются лёгкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, грузовики, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты. Владельцем данного актива является бизнесмен Олег Дерипаска.

По данным аналитического агентства «Автостат» в июле группой реализовано 2,7 тысяч легких коммерческих автомобилей, а с начала года — 21,2 тысячи. Три модели ГАЗ по итогам прошлого месяца входят в пятерку самых продаваемых в России в сегменте LCV (легкие коммерческие авто). Это Gazelle NEXT, ГАЗ-3302 («Газель») и ГАЗ-2752 («Соболь»).