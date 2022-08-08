Три человека погибли при крушении самолета Cessna в Коми

Три человека стали жертвами крушения самолета Cessna в Республике Коми.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

«Три человека погибло, это самолет Cessna. Организован выезд на место происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал собеседник агентства.

В МЧС между тем уточнили, что упавший самолет принадлежал лесоохране. «В Ухте легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в 400 метрах от аэропорта в лесном массиве и загорелся. На борту находилось три человека. Борт осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки», — указывается в сообщении министерства.

Северо-Западная транспортная прокуратура ведет проверку по факту произошедшего. «Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение авиакомпанией требований безопасности полетов, техническое состояние воздушного судна. При наличии оснований — примет меры прокурорского реагирования», — говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Самолеты Cessna относятся к легким одномоторным самолетам общего значения, они выпускаются с середины 1950-х. Самая распространенная модель — Cessna-172 — вмещает до четырех человек, имеет предельную массу в 1,1 тыс. кг и развивает скорость до 300 км/ч.

