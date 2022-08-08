ЦБ определил ответственных за идентификацию нерезидентов на торгах

Нерезиденты из дружественных стран и зарубежные компании, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица, с 8 августа могут торговать на Московской Бирже. Ответственность за их идентификацию будут нести профессиональные участники рынка: банки, брокеры и управляющие компании, говорится в информационном письме Банка России.

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«Для предоставления допуска к торгам профучастники обязаны проверить, резидентом какой страны является иностранный клиент. Если брокер предоставит бирже недостоверную информацию о нем, Банк России будет применять меры надзорного реагирования», — говорится в пояснении ЦБ.

Ранее Мосбиржа предупредила об ответственности профессиональных участников торгов за актуальность и достоверность информации, необходимой для регистрации клиентов и внесения изменений в ранее представленную по ним информацию.

