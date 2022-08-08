ЦБ ввел полугодовой «карантин» на некоторые операции с иностранными бумагами

Банк России неоднократно выявлял случаи, когда брокеры предлагали своим клиентам приобрести в иностранных юрисдикциях ценные бумаги у нерезидентов c обещаниями перевести такие активы в российские депозитарии. В связи с этим, регулятор ограничил некоторые спекулятивные сделки на фондовом рынке для сохранения финансовой стабильности, сообщается на сайте ЦБ.

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«Депозитарии и регистраторы в течение 6 месяцев не смогут проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей, за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта 2022 года», — говорится в пояснении Центробанка.

Также в полугодовой «карантин» попадают ценные бумаги, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями (кроме резидентов Белоруссии) у других нерезидентов с 25 июня и до даты переквалификации счета депо типа «С» в обычный счет депо. Кроме того, депозитариям предписано вести обособленный учет таких активов.

В ЦБ уточнили, что нововведения не коснутся акций, которые будут получены в связи с исполнением договора займа ценных бумаг или второй части сделки репо, когда по первой части сделки передавались депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении таких акций. Также под исключение попадают случаи, когда на сделки было получено разрешение правительственной комиссии.

