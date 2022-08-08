Турецкий кульбит

Турция намерена постепенно перейти на оплату российского газа рублями. Об этом Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились в пятницу в Сочи. Позже турецкая газета Milliyet сообщила о том, что расчеты за энергоресурсы — лишь начало, и в перспективе страны полностью перейдут на нацвалюты, исключив доллар из торгового оборота.

В качестве одного из аргументов в пользу именно такого варианта развития событий издание приводит цитату президента Турции, который указывает не только на текущие договоренности, но и на работу по интеграции банковских систем: «Есть еще российская карта “Мир”. В настоящее время наши пять банков продолжают работу по этому направлению. В ходе этого визита также встретились президент Центрального банка России и президент нашего ЦБ».

Статья по теме: Турция отвечает за базар

Без долларов спокойнее

По мнению генерального директора АО «УК «Спутник — управление капиталом» Александра Лосева, подобное заявление вкупе с тем, что Анкара допускает оплату энергоносителей в рублях, означает, что турецкая банковская система начала присоединение к СПФС — российскому аналогу SWIFT. В свою очередь, этот шаг может стать серьезным подспорьем для турецкой финансовой системы, ведь покупка долларов обходится Турции все дороже.

«Турецкая лира четвертый год без остановки падает к доллару США и основным резервным валютам, а официальная инфляция по данным за июль превысила рекорд кризисного 1998 года и достигла (официально) отметки в 79,6% годовых. Уход части турецкого товарооборота из зоны доллара в рубли в какой-то степени сгладит проблему дефицита долларов в турецкой финансовой системе и может замедлить темпы падения лиры», — пояснил «Эксперту» Александр Лосев.

В свете того, что экспорт из России в Турцию в 4 раза превышает импорт, доминирующей валютой расчетов будет российский рубль, добавил он. Правда, именно такой перекос во взаимной торговле вызывает ряд новых вопросов.

Как отметил аналитик ИКСИ Дмитрий Плеханов, согласно турецкой статистике, в июне этого года страны «наторговали» в общей сложности на 6 млрд долларов. Из них 5,1 млрд — доля российского импорта в республику. И только 791 млн — турецкого экспорта в нашу страну. При этом поставки товаров из РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 2,2 раза.

«Наличие значительного дефицита в торговле с Россией ограничивает возможности Турции по использованию рубля в торговых расчетах. Турецкий экспорт пока еще существенно уступает объему импорта, таким образом Турция не может обеспечить поступление рублей по каналам внешней торговли в достаточном объеме для оплаты российского импорта. По данным Банка России за 2021 год, доля рубля в расчетах за поставки российских товаров в торговле с Турцией составляла около 7% при доле доллара свыше 70%», — указал «Эксперту» Дмитрий Плеханов.

Впрочем, как отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, Анкара вполне может расплачиваться нашими же рублями — теми, что везут в Турцию российские граждане. И таким же образом запускать лиру «по кругу». «Тут без разницы, в какой валюте будут проходить платежи. Турция может рубли, полученные от туристов и российских компаний, направить на покупку газа без конвертации. А частично — рассчитываться лирами, которые потом пойдут на закупку турецкой продукции», — констатировал в беседе с корреспондентом «Эксперта» аналитик.

Параллели расширяют горизонты

Впрочем, по мнению Дмитрия Плеханова, для развития расчетов в национальных валютах потребуются дополнительные инструменты по расширению предложения на внутренних валютных рынках двух стран. И этот вопрос сейчас приобретает особую актуальность, так как торговля между ними стремительно набирает обороты.

«Ранее заявлялось, что товарооборот между Россией и Турцией по итогам 2022 года может достичь 50 млрд долларов, что значительно выше показателей предыдущих двух лет. В 2021 году товарооборот составил 33 млрд, в 2020 году — 15 млрд. Уже за первое полугодие 2022 года товарооборот между двумя странами достиг 30 млрд», — сообщил в комментарии «Эксперту» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

На данный момент более 50% в структуре поставок из РФ в Турцию составляет природный газ. По мнению Александра Лосева, этот показатель в перспективе может значительно вырасти. «Если Турция вместо Германии станет одним из основных газовых хабов для Европы, то следует ожидать расширения поставок природного газа и нефти через Турцию», — допустил эксперт, указывая на то, что в прошлом году объем поставок по «Голубому потоку» и «Турецкому потоку» уже достиг 26 млрд кубометров.

Статья по теме: Бумажный компромисс: почему Турция согласилась пустить в НАТО Финляндию и Швецию

«При этом проектная мощность идущего по дну Черного моря газопровода “Турецкий поток” составляет 31,5 млрд кубометров газа в год, что позволяет рассчитывать на заметное увеличение российского газового экспорта в Турцию и через Турцию в Южную Европу, если европейские политики и бизнес сохранят остатки разума и прагматизма», — констатировал Лосев.



Кроме того, не исключено, что Турция повысит объемы газа, закупаемого и для нужд собственной экономики, хотя до недавнего времени на эти цели Анкара контрактовала порядка 6 млрд кубометров. Помимо газа и нефти от российских берегов к турецким везут каменный уголь, различные металлы, изделия из них. В общей сложности на эти статьи приходится 70% всего экспорта. Россия же покупает у турецких партнеров текстиль, продовольствие, машины, оборудование, строительные материалы и бытовую технику. И все эти приобретения становятся гораздо привлекательнее, если исключить из торгового уравнения доллар.

«Для России покупка товаров, сырья, материалов или техники для отраслей выгодна, поскольку обесценившаяся турецкая лира (инфляция в стране на уровне около 80%) делает турецкую продукцию более дешевой», — пояснил Артем Деев.

Кроме того, как отмечает Александр Лосев, Россия приобретает в лице Турции хоть и сложного, но выгодного партнера — в том числе с точки зрения логистики — для параллельного импорта и расширения «рублевой» зоны. Особенно с учетом того факта, что Турция не присоединилась к европейским торговым ограничениям в отношении России, а вместо этого становится важным посредником в экспортно-импортных операциях российских компаний с европейским странами.

По мнению Владислава Антонова, новые перспективы открывает перед турецкими компаниями и укрепление взаимодействия с российской банковской системой (в том числе работа турецких банков с картой «Мир»), а также подключение к СПФС: «Учитывая, что компании из недружественных стран покинули российский рынок, турецкие компании могут занять свою нишу».

Ничего личного, только бизнес

Все эти далеко идущие планы двух вновь сближающихся стран уже беспокоят Запад, который в развивающемся сотрудничестве России и Турции видит риски как минимум ухода Москвы от того, что они преподносят как экономическое «возмездие» за проведение спецоперации на Украине.

Как пишет Financial Times, Евросоюз опасается превращения Турции в площадку для торговли с Россией. И Брюссель вполне может

призвать западные компании отказаться от отношений с Турцией. Издание напоминает также о том, что ранее США уже предупреждали другие страны о возможных санкциях за попытки помочь Москве обойти ограничения.

В Кремле на подобные предположения реагируют скептически, но ничего не исключают полностью. «Нет, это не может, и не должно быть поводом для каких-то вторичных санкций. Хотя можно представить, что США, страны ЕС, Брюссель продолжат свою политику по оказанию абсолютно беспрецедентного давления на любые страны, которые не пожелают следовать в их мэйнстриме», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия и Анкара не планируют своими договоренностями обрушить американский доллар. С этим неплохо справляются те, кто его печатает.

«К сожалению, страна-эмитент доллара своими действиями пошатнула доверие к этой валюте, и поэтому совершенно естественным образом многие страны ищут возможности сокращать долю доллара в своем торговом обороте и увеличивать долю расчетов в национальных валютах. Этот же процесс происходит в наших взаимоотношениях с Турецкой Республикой», — заверил Дмитрий Песков.

Впрочем, доверие — вопрос, скорее, философский. Нынешний же новый поворот в российско-турецких отношениях несет более прагматичный посыл: круг тех, кто готов торговать с Россией, минуя доллар и евро, ширится, и странам, до сих пор находящимся в процессе оценки такой перспективы, медлить не стоит.