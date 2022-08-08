В Херсонской области сообщили об очередном ударе по Антоновскому мосту

Украинские военные вновь нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне.

Об этом рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости».

«Минувшей ночью была совершена ракетная атака на Антоновской мост. Был один прилет, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки. Есть повреждения полотна, значит, будем дальше восстанавливать», — сообщил Стремоусов. Он добавил, что критических разрушений нет, несущие элементы транспортного перехода не пострадали.

Отмечается, что удары наносились реактивной системой залпового огня HIMARS. Большую часть ракет перехватила система ПВО.

Изначально полностью возобновить движение по переезду планировали 10 августа, теперь открытие моста откладывается, уточняет ТАСС.

Антоновский мост — единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра город Херсон с частью области на другом берегу. В июле объект был неоднократно обстрелян украинской стороной; после атаки в ночь на 27 июля движение по мосту было полностью закрыто. Как отмечают в ВГА, это не играет особой роли с военной точки зрения, лишь усложняя жизнь мирным жителям.

На минувшей неделе глава ВГА Херсонской области Александр Кобец заявлял, что Антоновский мост частично восстановили, по нескольким полосам было запущено движение гражданского транспорта. Кроме того, власти региона организовали дополнительные способы переправы.