В Кремле назвали условие для встречи президентов России и Украины в Турции

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна без проведения переговорщиками «домашней работы».

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров, в этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет. Специальная военная операция продолжается — продолжается до выполнения поставленных целей», — цитирует агентство представителя Кремля.

По словам Пескова, на данный момент необходимых предпосылок для встречи на высшем уровне между Москвой и Киевом нет. Он отметил важную роль президента Турции Реджепа Эрдогана в организации нескольких раундов российско-украинских переговоров.

«Что касается встречи на высшем уровне с между президентами Путиным и Зеленским, то она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделает делегация переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом встречи пока в настоящий момент нет», — констатировал Песков.

Представитель российского лидера указал на то, что не РФ готовится проводить референдумы в освобожденных областях Украины — об этом говорят сами жители этих регионов, поэтому предупреждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из переговоров с Москвой, следует направлять не Кремлю. «Тут надо понять, к кому господин Зеленский с этим заявлением обращается. К гражданам Украины упомянутых районов? Или к гражданам России? Если к руководству России, то в данном случае мы неверный адрес», — пояснил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина также отметил, что Зеленскому стоило бы обратиться к украинцам и узнать, почему «среди них очень много тех, кто не хотят жить в его стране».

Владимир Зеленский в своем последнем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале заявил, что проведение референдумов в регионах, освобожденных российскими войсками, закроют для Москвы любую возможность переговоров с Киевом.