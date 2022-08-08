В МИДе прокомментировали обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны ВСУ, заявила, что украинская власть своими действиями «берет в заложники всю Европу».

По словам дипломата, ситуация с непрекращающимися обстрелами электростанции с каждым днем становится все опаснее. «Российская сторона уже давно по различным линиям и на разных уровнях призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары, которые ожесточенно наносятся киевским режимом по Запорожской АЭС, в том числе с применением все более разрушительных систем вооружений», — приводит слова Захаровой пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва регулярно направляет в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) информацию «с места», со всей определенностью изобличающую преступные действия ВСУ. «Явно отказало у них и элементарное чувство самосохранения, ведь, наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива, украинцы тем самым целятся и в себя», — подчеркнула Мария Захарова.

Она указала на то, что Киев выбрал своей целью не только народы России и Украины. «Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь "подпалить" ее в угоду своим нацистским идолам», — констатировала Захарова, ссылаясь на высказывание генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, назвавшего самоубийством любую атаку на атомную электростанцию и выразившего надежду на то, что подобные инциденты прекратятся.

Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС из-за обстрела со стороны ВСУ в воскресенье, 7 августа произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве объекта.