В Минобороны РФ сообщили об уничтожении под Краматорском боевых машин РСЗО HIMARS

В районе Краматорска уничтожены боевые машины американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом рассказал официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе Очеретино, батарея самоходных артиллерийских установок "Акация" в районе Красное. А также — боевые машины американских реактивных систем залпового огня "Хаймарс" в районе Краматорска», — сообщил генерал-лейтенант.

Кроме того, по словам Конашенкова, подавлены три взвода РСЗО «Град» в районе населенных пунктов Кодема, Маяки и Адамовка, а также четыре артиллерийских взвода орудий «Мста-Б».

В сводке Минобороны за утро 8 августа сообщается, в частности, об уничтожении двух украинских взводов орудий «Гиацинт-Б» в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск, Веселое, Дзержинск, Максимильяновка и Антоновка (ДНР). «Перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты "Точка-У" в районах населенных пунктов Прудянка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области», — указывается также в пресс-релизе.

В районах населенных пунктов Сухая Каменка Харьковской области, Мелитополь Запорожской области и Антоновка Херсонской области в воздухе сбиты 19 реактивных снарядов системы HIMARS, отмечается в сводке оборонного ведомства.

Ранее об очередном ночном ударе РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. В результате инцидента пострадала строительная техника, возобновление движения автотранспорта по мосту, запланированное ранее на 10 августа, отложено.