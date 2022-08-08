В РЖД сообщили о запуске оплаты билетов на вокзалах через СБП

Холдинг «РЖД» совместно с банком ВТБ запустили новый способ безналичной оплаты билетов на поезда дальнего следования с помощью системы быстрых платежей (СБП). Специализированные билетные кассы уже начали работать на 12 железнодорожных вокзалах: Ленинградском и Казанском – в Москве, Московском – в Санкт-Петербурге, а также в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Иркутске, Самаре, Хабаровске и Новосибирске.

Статья по теме: Банки решили закодироваться «География вокзалов с сервисом оплаты билетов через СБП будет расширяться. До конца года возможность покупать билеты на поезда с помощью СБП появится и онлайн – на официальном сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам"», — говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

