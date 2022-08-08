Все трое рабочих, пропавших в коллекторе на юго-востоке Москвы, погибли

Найдены тела троих рабочих, погибших после попадания в ливневый колодец в столичном районе Люблино.

Об этом сообщается в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«К сожалению, трое рабочих погибли, их тела извлечены на поверхность спасателями», — указывается в сообщении, опубликованном вечером в воскресенье.

Накануне, 7 августа, сильный поток воды, образовавшийся после сильного дождя с градом, смыл в ливневый колодец 12 человек, осуществлявших очистные работы в канализационном коллекторе на улице Краснодарской на юго-востоке Москвы. Девятерых удалось спасти, трое не смогли выбраться на поверхность.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа столицы направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда») и статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ»).

«Результаты рассмотрения постановления прокурора контролируются, прокурорская проверка продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

