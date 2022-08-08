Ефимов: более 130 тыс. просмотров зафиксировали на сайте по подбору мер поддержки бизнеса Москвы

Меры поддержки через автоматический сервис подбора, который работает с апреля этого года, смогли выбрать более 40 тыс. предпринимателей Москвы. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сервис по автоматическому подбору федеральных и региональных антикризисных мер помощи бизнесу был запущен на сайте центра поддержки экономики Москвы в начале апреля этого года. На нем представлена информация о субсидиях, грантах, кредитах, налоговых отсрочках, льготах по аренде, административных послаблениях и другие меры. Каждый день более тысячи предпринимателей посещают сайт в поисках необходимой информации. С начала апреля зафиксировано около 130 тысяч просмотров ресурса, 73% из них пришлось на сервис по автоматическому подбору мер поддержки», – добавил Ефимов.

При выборе мер поддержки в сервисе необходимо обозначить организационную форму бизнеса, его размер, а также направления помощи. Затем агрегатор расскажет о преференциях и условиях их получения, а также даст ссылку на официальные документы.

«Чаще всего за четыре месяца посетители сайта интересовались грантами для молодых предпринимателей для развития или создания малого или среднего бизнеса, финансовой поддержкой для инновационного импортозамещения, компенсациями для МСП за использование системы быстрых платежей, грантами на приобретение и лизинг оборудования, различными кредитными программами и кредитными каникулами для МСП», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Предприниматели могут предложить и свое видение мер поддержки и оставить их в анкете на сайте. Помимо этого площадка стала местом для онлайн-диалога с бизнесом: здесь регулярно проходят круглые столы на актуальные темы, добавил Пуртов.