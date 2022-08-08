Еще два судна с зерном покинули порты Украины

Из портов Южный и Черноморск вышли еще два сухогруза с украинской сельхозпродукцией.

Об этом сообщило министерство обороны Турции, пишет «Российская газета».

Сухогруз «Сакура» с 11 тыс. т сои направляется в Италию; судно «Аризона», загруженное 48,4 тыс. т кукурузы, плывет в турецкий Искендерун.

Отправку кораблей согласовал 7 августа координационный центр, в который входят представители России, Украины, Турции и ООН. Центр обеспечивает бесперебойность морских поставок сельхозпродукции с украинской территории в рамках сделки о вывозе украинского зерна, заключенной 22 июля в Стамбуле.

Также сообщается, что четыре сухогруза, отправленные накануне с Украины, прибудут вечером 8 августа в Стамбул. Там будет проведен их досмотр, отметили в турецком минобороны. Уточняется, что судно «Глори» везет 66 тыс. т кукурузы в Стамбул; «Стар Хелена» с 45 тыс. т подсолнечника направляется в Китай; «Мустафа Неджати» с 6 тыс. т подсолнечного масла идет в Италию, а «Рива Уинд» с 44 тыс. т кукурузы — в Искендерун.

В общей сложности с момента заключения «продуктовой сделки» из украинских портов вышло 10 сухогрузов. Первое судно с зерном покинуло порт Одессы неделю назад, 1 августа.