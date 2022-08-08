Заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю почти на 60%

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России на 100 тыс. населения за минувшую неделю увеличился на 59,7% по отношению к предыдущей.

Об этом свидетельствуют последние данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием в РФ.

Сообщается, что показатель за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 80,2. «Увеличение заболеваемости отмечено в 85 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране», — говорится в сводке оперштаба.

Рост показателя заболеваемости COVID-19 отмечается в РФ шестую неделю подряд.

Показатель госпитализаций за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 27,7%, отмечается в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18,7 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 382 786 умерших и 18 млн выздоровевших.

По данным оперштаба, за сутки в РФ выявлено 17 862 новых случая COVID-19. По состоянию на 8 августа количество госпитализаций за 24 часа составило 1 252, снизившись в сравнении с предшествующими сутками на 16,8%. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 25 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах Российской Федерации», — отмечается в сводке.

Выздоровел за сутки 8 721 человек, скончались 45 инфицированных.