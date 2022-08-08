Зима близко: Европу ждет тяжелый энергетический кризис

В Европе с завидной регулярностью звучат слова политиков о том, что уже сейчас нужно учиться жить в режиме жесткой экономии газа, а граждан ЕС и Великобритании ждут суровые времена. Одной из последних на эту тему высказалась глава британского МИД Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра после отставки Бориса Джонсона.

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«Я знаю, что будет тяжелая зима. Я хочу сделать все возможное, чтобы мы использовали резервы газа в Северном море, — сказала Трасс в пятницу в эфире телеканала Sky News. — Я хочу продолжать продвигать фрекинг (добычу газа методом гидроразрыва геологического пласта — прим. ТАСС) и двигаться вперед в плане атомной энергетики и возобновляемых источников энергии».

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Надежды на поставки СПГ, судя по всему, тоже разбиваются о жестокую реальность. Страны Европы в ближайшем будущем могут быть вынуждены бороться со странами Азии за поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом в среду пишет газета The Wall Street Journal. Как сообщает издание, ситуация с поставками газа из России в Европу может ухудшиться в ближайшие месяцы. По мнению авторов статьи, Россия найдет причины для дальнейшего сокращения поставок газа и может полностью прекратить качать голубое топливо через Украину и по «Северному потоку».

Проблемы с «Северным потоком» действительно пока не решены. Технические процедуры по газопроводу невозможно завершить из-за антироссийских санкций, введенных в том числе Европой и Великобританией. Именно поэтому европейские страны оказались сейчас в ситуации энергетического кризиса, заявил в интервью Times первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Так он ответил на вопрос о том, почему Россия сократила поставки газа в Европу, создав, по мнению издания, дополнительное давление на уязвимые слои населения Европы и Великобритании.

Впрочем, европейцы все в большей степени понимают, откуда на самом деле растут ноги газового кризиса, и что проблемы с энергией они будут решать самостоятельно: кто при помощи дров, а кто — поиском средств на оплату счетов. В Германии, например, все больше людей на фоне стремительного роста цен на газ и непростой ситуации с энергоснабжением сдают свои украшения в ломбард, чтобы как можно скорее получить деньги. Об этом заявил глава Центрального союза германских ломбардов (ZDP) Вольфганг Шедль.

«Их число увеличивается», — передает его слова ТАСС. Бизнес ломбардов, по словам Шедля, оживился в последние несколько недель. Хотя конкретных данных у него нет, но клиенты местных компаний-членов сообщили, что все дорожает. Сезон отпусков также играет роль в увеличении спроса на кредиты. Принимая во внимание инфляцию и высокие цены на электроэнергию, глава ZDP предполагает, что потребность людей в кредитах значительно возрастет в ближайшие месяцы.

Есть для газа вещи поважнее нефти

Для котировок газа в Европе новая неделя началась без особых изменений по сравнению с окончанием предыдущей, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Цена держится чуть выше 2000 долл. за 1 тыс. кубометров. Хотя это и очень высокий уровень, но он вс-таки ниже, чем «панический» рубеж 2400 долл. конца июля.

Стабилизации способствуют несколько обстоятельств, объясняет эксперт. В частности — относительное снижение нефтяных цен (с 110 до 96 долларов за баррель Brent в последние 10 дней), связанное во многом с рисками рецессии в мире и ужесточением денежной политики ФРС и другими ведущими центробанками.

Традиционно на рынке существовала довольно жёсткая привязка цен газа к котировкам «чёрного золота». Она объяснима схожестью использования этих ресурсов и факторов, определяющих цены на них. Но в последние месяцы такая корреляция хотя и сохранилась, но стала кардинально слабее.

И дело здесь не в нефти, а в газе, уверен аналитик. Его огромная нехватка — физическая, опасная, с перспективами усиления дефицита осенью и зимой — гораздо более чувствительно воздействует на стоимость «голубого топлива», чем нефтяные котировки. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в частности, отметил, что цены на нефть опустились до февральского уровня, а цены на газ более чем в четыре раза превышают расценки конца зимы и почти в десять — те, что были год назад. Европа, констатирует Боррель, сталкивается с настоящим штормом: цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, зима приближается.

Поэтому и в последние дни удешевление нефти оказывает ограниченное влияние на цены газа, полагает Гойхман. Но, помимо этого, рынок воспринял как снижение рисков то, что ЕС 5 августа официально утвердил программу сокращения потребления газа на 15% зимой. Против, правда, выступили Польша и Венгрия, но решение было принято простым большинством голосов стран ЕС. Кроме того, заметное влияние на котировки оказал выход в пятницу сильных данных по рынку труда в США — они заметно укрепили доллар, что оказывает давление на цены выраженных в нём активов.

В течение недели существенными для котировок нефти и газа могут быть следующие запланированные события. В среду выйдут данные о потребительской инфляции в США, от которых может зависеть политика ФРС. В тот же день инвесторы ожидают публикации данных по запасам нефти, а в четверг подоспеют ежемесячные отчёты МЭА и ОПЕК. И, конечно, на рынок могут влиять незапланированные новости, связанные с перспективами изменения объёма российских поставок газа в Европу. Наиболее вероятный диапазон колебания котировок на ближайшие дни — 1900—2200 долл. за 1000 кубометров, ожидает Марк Гойхман.

В Европе начали шевелить мозгами

Так или иначе, пока ситуация на газовом рынке Европы остается напряженной, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Цены на контракты с поставкой на TTF продолжают находиться вблизи рекордных уровней, отражая опасения участников из-за приближающегося отопительного сезона 2022/2023. Дефицит трубопроводных поставок формирует крайне высокий спрос на СПГ, провоцируя сложности с доступностью газа уже в мировом масштабе.

В фокусе политическая линия стран ЕС, которые пытаются найти способ справиться с кризисом. Одним из шагов на этом пути стало официальное утверждение плана до 31 марта 2023 года сократить потребление газа на 15% по сравнению со средним за 5 лет, подтверждает аналитик. Другое предложение, которое пока осторожно, но все же начинает звучать в публичном пространстве — запуск «Северного потока — 2». До такого решения еще далеко, но сам факт того, что подобные идеи звучат в публичном поле, уже говорит о том, что настроения в ЕС по поводу энергетического сотрудничества с РФ пришли в движение.

Текущий торговый диапазон по TTF (коридор 2100—2200 долл. за тыс. кубометров), прогнозирует Игорь Галактионов, может сохраниться до тех пор, пока проблема с поставками газа в ЕС не получит комплексного решения.