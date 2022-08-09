Акции дня: бумаги «Татнефти» растут в ожидании решения по дивидендам

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 9 августа вышли бумаги «Татнефти». Обыкновенные акции прибавили +5,71% до 405,6 рублей за бумагу, а привилегированные +7,65% до 394,1 рублей за штуку.

Трейдеры покупали акции в ожидании решения по дивидендным выплатам за первое полугодие 2022 года, которое совет директоров компании примет 15 августа. Ранее компания выплатила «дивы» за 2021 год в размере 16,14 рублей на обыкновенную и привилегированную акцию. Последние годы «Татнефти» направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по РСБУ.

«Учитывая высокие цены на нефть и устойчивое финансовое положение "Татнефти", есть повышенная вероятность выплаты дивидендов по итогам I полугодия. Если ориентироваться на 50% от чистой прибыли по РСБУ за период, то дивиденды могут достичь около 32,7 руб. на акцию, что соответствует 8,3% и 8,5% дивидендной доходности по обыкновенным и привилегированным бумагам соответственно. Не исключено, что коэффициент дивидендных выплат может превысить 50% прибыли», - считают эксперты «БКС Экспресс».

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +2,32% до 2136,8 пунктов. Индекс РТС опустился на +3,02% до 1116,28 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:41 мск составила 96,36 долларов за баррель (-0,30%). Российская валюта укреплялась – 60,46 руб. за доллар.