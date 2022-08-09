Будет чашечка кофе вместо двух

Спрос на кофе относительно постоянен, в результате чего на его цену в первую очередь влияют погодные условия и политическая ситуация в странах-производителях. Наиболее важными торговыми площадками для кофе являются Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов, Нью-Йоркская торговая палата, Bolsa de Mercadorias & Futuros и Токийская зерновая биржа.

Как экспортный товар кофе обычно транспортируется в виде зеленых зерен, которые обжариваются до образования привычных коричневых только по прибытии в пункт назначения. Крупнейший обжарочный цех находится в Берлине и управляется Jacobs (Kraft Foods).

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Хотя существует много разных сортов кофейных растений, только два вида имеют важное экономическое значение. Это Арабика и Робуста. Сегодня более 60% мирового производства кофе производится из зерен арабики. К ним предъявляются значительно более высокие требования, чем к кофе робуста. Арабика происходит из нынешней Эфиопии, в то время как зерна робусты поступают из Индонезии и могут выращиваться даже на высоте от 200 до 600 метров. Помимо этих двух основных видов, существуют и другие эксклюзивные виды бобов, такие как Liberica и Excelsa.

Разновидности арабики выращиваются и перерабатываются, в основном, в Бразилии и Колумбии, но также производятся в Коста-Рике, Мексике и Гватемале. Наиболее важными производителями Coffea Robusta являются Африка и Азия. Около трети мирового урожая зеленых кофейных зерен поступает в продажу из Бразилии, что делает страну крупнейшим в мире производителем кофе. За последние годы мировое производство увеличилось с 90 млн до 100 млн мешков. На долю Coffea Robusta приходится около 40% этого объема.

Кофе считается одним из наиболее важных и востребованных экспортных товаров после сырой нефти, поэтому имеет большое экономическое значение для стран-производителей. Более 100 млн человек зарабатывают на жизнь выращиванием и переработкой кофе, и многие страны третьего мира полностью зависят от торговли этим сырьем. Но поскольку рыночные цены на кофе значительно упали в последние годы, выручки от продажи кофе часто уже недостаточно для покрытия производственных затрат, что особенно сильно бьет по мелким фермерам.

Робуста побивает арабику

За последний год биржевая цена на кофе выросла, но технический график дневных торгов показывает, что инструмент «застрял» в боковом торговом канале, отмечает сооснователь Aravana MFO Сергей Усков. Фундаментальный фон при этом демонстрирует наличие оснований для плавного повышения цен. Это, в частности, предложение, постоянно падающее из-за погодных условий, неурожая, увеличения сопутствующих издержек на производство кофе и так далее. Проблемными точками предложения являются Бразилия и Колумбия, а также Вьетнам.

В среднем, по оценке Ускова, если конъюнктура не изменится, цена на кофе способна подниматься на 8—12% ежегодно. Что же касается нынешнего года, то производители будут учитывать курсовую качку, поэтому стоимость кофе способна подняться на 15%. С другой стороны, производителям пока удается повышать цены постепенно, путем реализации маркетинговых механизмов: небольшого уменьшения упаковки — разницы в 25 грамм никто из потребителей не заметит при прежней цене, а производитель выиграет.

Между тем, цены на кофе на торгах в понедельник, 8 августа, выросли указывает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Сентябрьский фьючерс на кофейные зерна арабика (КСU2) на ICE прибавил 0,9% поднявшись к отметке 2,11 долл. за фунт, а фьючерс на более дешевый сорт зерен робуста подскочил еще сильнее — на 1,5%, до 2070 долл. за тонну.

С начала июля этого года цены на робусту, кстати, демонстрирует лучшую динамику, чем арабика. Как отмечает аналитик, низкосортный кофе за этот период прибавил 2,7%, а вот премиальный сорт арабика — подешевел на 8,2%. Однако, даже несмотря слабость, в последние полтора месяца, в целом премиальный сорт выглядит более устойчивым к проблемам в мировой экономике. С начала 2022 года арабика подешевела на 6%, а вот робуста после июльского отскока показала годовые потери в 17%.

Будет позитив — будет и чашка кофе

Устойчивости арабике придавало несколько факторов, отмечает Федоров. Во-первых, рынок кофе в 2022 году закладывался на сохранение небольшого дефицита, и во многом продолжает ориентироваться именно на него. Свежие прогнозы Международной организации кофе (ICO), дают следующие ориентиры: совокупный объем производства кофе должен составить около 167 млн мешков (мешок 60 кг) — это на 2,1% меньше, чем в прошлом году. При этом общий объем потребления должен вырасти на 3,3% до 170,3 млн мешков.

Учитывая, что общий объем запасов на ICE в Нью-Йорке на конец июля оценивался всего в 0,7 млн мешков, при реализации прогнозов ICO по производству и спросу, а также при условии отсутствия резкого ухудшения ситуации в мировой экономике, конъюнктура на рынке кофе должна остаться относительно благоприятной, считает эксперт.

Второй фактор большей устойчивости арабики в первой половине 2022 года заключается в медленной перестройке спроса. Как отмечает Алексей Федоров, замедление мировой экономики пока не проявляется в ярко выраженном падение доходов граждан на ключевых для кофе рынках сбыта — в Европе, Азии и Северной Америке. Везде рынок труда остается на сильных позициях, так что потребители с начала 2022 года имели существенный запас прочности и не торопились переходить на более дешевые сорта кофе.

Тем не менее, рекордно высокая инфляция — особенно в Европе и Северной Америке — уже начала сказываться на модели поведения потребителей. Розничные продажи в ЕС с апреля по июль демонстрируют отрицательные месячные темпы роста. В США ситуация немного получше — розничные продажи в июне неожиданно выросли на 1% после четырех месяцев снижения темпов роста показателя и отрицательного значения (-0,1%) в мае. Но пока это воспринимается, скорее, как разовый позитив, чем как изменение негативной тенденции.

Собственно, вынужденное смещение потребителей к более экономной модели поведения и приводит к тому, что при увеличении мирового экспорта кофе в 2022 году на 0,8%, экспорт растворимого, более дешевого кофе (робуста), растет на 7,6%. Отсюда и лучшие результаты ценовой динамики робусты по сравнению с арабикой в июле и в августе, говорит Федоров.

В среду, 10 августа, в США выйдут данные по инфляции за июль. Ожидается, что на фоне некоторого снижения цен на нефть инфляция замедлится, и потребители в США получат больше средств для расходов на другие составляющие потребительской корзины, в том числе и на кофе. Это может стать неплохим сигналом для продолжения позитивной динамики кофейных котировок, которая началась на этой неделе, предполагает аналитик.

В случае реализации позитивной повестки, ожидает Алексей Федоров, фьючерсы на кофейные зерна сорта арабика будут склонны к постепенному росту в направлении сопротивления12,5 долл. за фунт, а фьючерс на более дешевый сорт зерен робуста подрастут даже сильнее — до 2150 долл. за тонну уже к концу этой недели.

