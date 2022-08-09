Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту иранский спутник и 16 малых аппаратов

Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» со спутником дистанционного зондирования Земли «Хайям», сделанным в России по заказу Ирана, а также 16 малыми аппаратами.

Об этом пишет «РИА Новости».

Трансляцию запуска ракеты, стартовавшей с космодрома Байконур в 8.52 по московскому времени, вела в своем Youtube-канале госкорпорация «Роскосмос».

Уточняется, что наряду с иранским спутником на орбиту выведены аппараты CubeSX-HSE-2, «Монитор-1», UTMN, CYCLOPS, Siren, «КАИ-1», «Кузбасс-300», Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, «Геоскан-Эдельвейс», MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.

Все спутники созданы ведущими российскими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями.

В частности, как пишет ТАСС, над устройствами работали в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Балтийском государственном техническом университете «Военмех» имени Д. Ф. Устинова, а также Научно-исследовательском институте ядерной физики имени Д. В. Скобельцына, Тюменском государственном университете, Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева и других вузах.

Малые аппараты используются для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли. Кроме того, они способны вести мониторинг экологической обстановки.

Разгонный блок «Фрегат», разработанный в НПО имени С.А. Лавочкина, используется в составе ракет-носителей среднего класса и выполняет задачи по выведению космических аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Процесс выведения спутников осуществляется полностью автономно Земли. При помощи «Фрегата» в общей сложности произведено свыше 100 успешных запусков, на расчетные орбиты выведены более 800 космических аппаратов.