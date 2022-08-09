Частные дома в России за год подорожали почти на четверть

Средняя стоимость загородного дома в России на 1 августа составила 11,2 млн рублей, что на 22% больше, чем годом ранее. Наибольший прирост был зафиксирован в апреле, с мая же цены выросли незначительно. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные агентства «Циан».

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«На протяжении последних месяцев наблюдается минимальный ежемесячный прирост цен: c мая по август он составил в среднем всего 0,8%, хотя в начале года был на уровне 2,4% в среднем в месяц. Наибольший прирост наблюдался в апреле 2022 года – в сравнении с мартом средняя стоимость дома в целом по РФ повысилась на 3,7%», — сообщили в агентстве.

Эксперты связывают рост цен с изменением структуры спроса — с рынка быстро вымываются наиболее бюджетные варианты. Кроме того, повлияли валютные колебания: на рынке загородного жилья часть объектов экспонируются в долларах и снижение курса рубля к иностранным валютам привело к росту рублевого прайса.

Наибольшая стоимость дома в июле была зафиксирована в Санкт-Петербурге (43,9 млн рублей), Москве (37,4 млн) и Подмосковье (29 млн). Наибольший рост цен за год произошел в Тверской (45%), Томской (32%) и Калининградской (31%) областях. В Москве стоимость загородного дома выросла на 2%, в Санкт-Петербурге – на 22%.

