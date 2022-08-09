Эксперт рассказал о гениальном оружии, которое Россия использует в ходе спецоперации на Украине

Вооруженные силы России в специальной военной операции, которая продолжается на Украине, появились с разным оружием, проверенным ранее в Сирии, Чечне и Южной Осетии.

Об этом в интервью изданием Украина.ру заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. По словам эксперта, несмотря на то, что это оружие в большинстве своём старое, оно модернизировано. Кроме того, как отметил он, у России присутствует вооружение, которое не требует модернизации, так как оно себя прекрасно проявило в Сирии.

В этой связи Баранец отметил Су-34 с его контейнерами, позволяющими читать карту боевых действий и обеспечивать наводку нашей артиллерии и ракетам. Также на у ВС РФ есть «БукМ3» – они предназначены для самолётов, вертолётов и ракет.

«Но оказалось, что благодаря профессионализму наших военных мы можем сбивать ракеты HIMARS. Как сказал один офицер, это оружие показало такие резервы, которые даже не были заложены в тактико-техническом задании Минобороны. Вот на что способно российское гениальное оружие.

Поэтому спецоперация открывает новые возможности для наших вооружений», – резюмировал полковник в отставке.