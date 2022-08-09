«ЭР-Телеком» купит 51% акций компании «Шаркс датацентр» для развития облачных сервисов

Телекоммуникационный холдинг «ЭР-Телеком» планирует увеличить свой цифровой портфель путем приобретения 51% акций российского производителя гиперконвергентных решений «Шаркс Датацентр».

Как сообщает пресс-служба «ЭР-Телеком», в рамках нового партнерства холдинг намерен продолжить реализацию стратегии развития облачных сервисов и центров обработки данных, а также расширить свой продуктовый портфель «перспективными цифровыми продуктами в области виртуализации серверных мощностей, спрос на которые подтвержден со стороны государственных и коммерческих компаний».

Кроме того, партнерство призвано обеспечить бесшовный переход облачной IТ-инфраструктуры клиентов компании с западного программного обеспечения на российское.

«ЭР-Телеком холдинг» — крупнейшая телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

Работающая с 2016 года компания «Шаркс Датацентр» производит гиперконвергентные решения, выпускаемые под торговыми марками SharxBase и SharxDesk. Предприятие специализируется на разработке системного ПО виртуализации, а также распределенных отказоустойчивых систем хранения данных. Продукты компании включены в каталог ИТ-решений для субъектов критически важной инфраструктуры.

Гиперконвергентный подход к созданию ИТ-инфраструктуры позволяет значительно упростить ее за счет консолидации основных функций в рамках единой системы, что позволяет, в частности, сокращать затраты на оборудование, поддержку и администрирование.