Глава Минпросвещения России: киевский режим готовил из школьников рабсилу для Европы

Задачей киевского режима в системе образования фактически была подготовка рабочей силы для Европы, школьники играли на уроках, а не учились. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передаёт РИА Новости.

«Многие программы по математике, по физике были построены так, что ребята фактически на них играли, – подчеркнул чиновник. – Да, это интересно, но системных, фундаментальных знаний такие программы не давали».

Как отметил Кравцов, что эта работа началась ещё в 2014 году. Вторая задача, которая ставилась перед системой образования Украины – это воспитание агрессии в отношении России.

«Например, учителя истории из ДНР и ЛНР, которые сейчас приезжают на повышение квалификации к нам в страну, удивляются, что в наших учебниках нет никакой информации о том, что Россия выступает против Украины, Европы или США», – резюмировал министр, добавив, что в настоящее время педагоги из Донбасса приезжают в РФ на повышение квалификации.

