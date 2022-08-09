Глава немецкого регулятора призвал Евросоюз экономить газ для стабилизации цен

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер обратился с призывом к странам, входящим в Евросоюз, экономить газ.

По его мнению, это позволит стабилизировать цены на «голубое топливо», которые стремительно идут вверх. При этом Мюллер поприветствовал план ЕС по добровольному снижению спроса на газ на 15%, передаёт Общественная служба новостей.

Также он отметил, что потребление газа в ФРГ уже снизилось на 14% в сравнении с аналогичными показателями за прошлый год. Однако это он связал это с тёплым летом.

«Если все страны Европы начнут экономить на газе, это может стабилизировать цену, может быть, даже снизить её, обеспечив достаточное количество этого топлива на осень и зиму», – подчеркнул глава Федерального сетевого агентства.

Как ранее писал «Эксперт», власти ФРГ уже в самое ближайшее начнут брать с граждан дополнительную плату за использование газа. Правительство страны приняло решение о введении с 1 октября 2022 года таких мер из-за обеспокоенности относительной дальнейших поставок «голубого топлива» в Европу.

При этом отмечается, что потребители обязаны будут оплатить новый сбор в течение 1,5 лет, то есть до конца марта 2024 года. Пока не раскрываются точные значения данной суммы, но в Минэкономики ФРГ пообещали, что информацию об этом опубликуют ещё до конца августа, подчеркнули в Минэкономики.

Размер дополнительной платы будет исходить из требований экспортеров по компенсации расходов на газовые закупки. Данная мера призвана дать поставщикам газа возможность перекладывать на граждан до 90% регулярно растущих закупочных цен на «голубое топливо».