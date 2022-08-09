Китай анонсировал военные учения, целью которых станет окружение Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) объявила о намеченных на ближайшее время учениях, целью которых должно стать окружение и оборона острова Тайвань.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание South China Morning Post (SCMP).

«Восточное командование театра военных действий НОАК объявило, что предстоящие учения являются подготовкой к операциям по защите и блокаде объединенными силами этого самоуправляемого острова. Дату окончания учений не уточнили», — приводит агентство выдержки из текста статьи.

Военные Тайваня, в свою очередь, начали учения со стрельбой боевыми снарядами. К занятиям по артиллерийской стрельбе привлечены сотни военнослужащих, задействованы 40 гаубиц, передает SCMP. Сообщается, что в ходе учений имитируется отражение нападения на Тайвань.

Издание отмечает, что нынешние маневры начались вскоре после того, как президент США Джо Байден заявил об отсутствии причин для беспокойства из-за военных учений Китая в районе Тайваня.

По мнению наблюдателей, Пекин намерен сделать масштабные учения в регионе регулярными.

Ситуация в Тайваньском проливе обострилась после визита на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Китай выразил США решительный протест; в Пекине заявили, что в ответ на действия Вашингтона будут приняты все возможные меры.

Член Госсовета КНР и глава Министерства иностранных дел страны Ван И, комментируя визит Пелоси, назвал происходящее «абсолютным фарсом». Министр отметил, что США «под флагом демократии осуществляют бесцеремонные вмешательства во внутренние дела КНР». Ван И заверил, что Китай обязательно накажет своих обидчиков. «Играющие с огнем точно добром не кончат, а обидчики Китая обязательно понесут наказание», — сказал глава МИД КНР.