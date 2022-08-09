МСП пилотно прокредитуют

Минэкономразвития предлагает запустить в пилотном режиме новую программу льготного кредитования малого и среднего предпринимательства в инвестиционных целях со ставками по займам 3-4,5%. Об этом на оперативном совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Общий объем программы составит до 50 млрд рублей уже до конца 2022 года.

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«Правительство расширит государственную поддержку бизнеса. Документ направлен на снижение стоимости заемных ресурсов для малых и средних предприятий. При текущем уровне ключевой ставки малые компании смогут получать займы на инвестиционные цели под 4,5% годовых в течение льготные периода, а средние — под 3%», — приводит «Прайм» слова главы правительства.

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Сумма пока слишком скромна

Максим Решетников рассказал о проекте более подробно. «В пилотном режиме мы предлагаем запустить новый кредитный продукт на основе совмещения двух инструментов: субсидирования процентной ставки, которое идет в рамках национального проекта по МСП, и льготного фондирования по программе стимулирования кредитования — эта программа реализуется Банком России совместно с Корпорацией МСП», — сообщил министр.

По словам руководителя, Минэкономразвития, в рамках данной программы кредиты смогут получить предприятия из приоритетных отраслей — обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. «Предприятия смогут получить инвестиционный кредит, например, на закупку оборудования или на капитальный ремонт производственных помещений, запуск новых производств, сроком до 10 лет. При этом льготный период составляет до 5 лет. В течение льготного периода для среднего бизнеса ставка составит 3%, для малого и микробизнеса — 4,5%, это при действующей ключевой ставке», — рассказал Максим Решетников.

Теперь всё зависит от качества реализации новой программы, отметил в комментарии «Эксперту» Гаджимурад Магомедрасулов, основатель агентства GM Consult. По его словам, новая мера поддержки будет работать системно. Необходимо протестировать ее в нескольких регионах, южных, например, и оперативно внедрить до осени.

При этом, считает эксперт, 50 млрд рублей, выделяемые для данных целей — это слишком скромная сумма. Страна нуждается в импортозамещении, и одним туризмом и микропроизводством это не восполнить. Нужны гораздо более внушительные средства со строгим контролем их использования. Кредитование должно охватывать для более широкий круга сфер деятельности МСП, включая розницу и услуги для населения, чтобы увеличить объём покупок. «Экономика не должна стоять на месте, а на носу осень и "весёлая пора" валютных колебаний курсов. Но первые проблески решения проблем появились и это отрадно», — подчеркнул Гаджимурад Магомедрасулов.

Льготное кредитование должно стать системным

Между тем, малый бизнес традиционно осторожно относится к кредитным мерам стимулирования и не спешит брать такие кредиты, обратил внимание «Эксперта» Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Это связанно с тем, что традиционно умалчивается о залоге, необходимом для получения такого кредита. Банки предлагают ввести под залог имущество директора (квартиру, машину) или средства производства (спецтехнику, здания, землю).

Льготные кредиты, уверен эксперт, должны быть не разовым, а системным рыночным механизмом, на который предприниматели всегда смогут рассчитывать. Это и даст толчок для увеличения деловой активности. Более того, в предложении Минэкономразвития не справедливой выглядит дифференциация ставки: для среднего бизнеса — 3%, а для малого — 4,5%. Хотя очевидно, что малые предприятия сегодня нуждаются в помощи сильнее, потому что, фактически, большинство из них было лишено вообще какой-либо поддержки во время пандемии. Да и сейчас тоже лишено.

Малый бизнес требует системных мер, необходимо работать на популяризацию массового предпринимательства, предлагать готовые инструменты. При этом, отметил Никита Донцов, МСБ фактически остаётся сам по себе, и даже возможность участия в государственных закупках становится все менее реальной, так как повсеместно требует привлечения третьих лиц: специалистов по оформлению заявок, тендерных специалистов. Также сложности вызывает получение банковской гарантии, платный доступ к системе торгов, платные токены для электронной подписи, специальный счёт с резервируемой страховой суммой.

Все это доступно для среднего и крупного бизнеса, а малый бизнес остаётся без поддержки, задавленный конкуренцией крупных сетей и экономической турбулентностью, резюмировал эксперт.

Важно следить за целевым использованием средств

Так или иначе, но новая программа кредитования — это неплохая мера поддержки для МСП в сложившейся экономической ситуации, указал в беседе с корреспондентом «Эксперта» специалист по банковскому сектору, партнер финтех компании «ЕваБета Россия» Сергей Григорян. По его словам, кредиты, в том числе и для бизнеса, сейчас находятся на достаточно приемлемом уровне доступности благодаря снижению ставки рефинансирования.

Возможность кредитования под 3 и 4,5%, (вдвое ниже текущей ключевой ставки) на 5 лет — это вполне ощутимая поддержка. В том числе она направлена на стимулирование импортозамещения. 50 млрд рублей до конца 2022 года — сумма сама по себе небольшая в масштабах российской экономики, но, учитывая, что льготное кредитование рассчитано на средние, малые и микропредприятия, она может быть достаточной, чтобы удовлетворить потребности бизнеса, предположил Сергей Гигорян.

Кредит по льготной ставке можно будет направить на запуск производства, закупку оборудования или капитальный ремонт помещений. И это самый важный фактор, потому что именно кредиты на инвестиционные цели имеют долгосрочный мультипликативный эффект. Следовательно, важно следить за целевым использованием этих средств для того, чтобы они принесли максимальную пользу для активизации экономики, констатировал эксперт.

«Не думаю, что будут возникать проблемы с оформлением кредитов, — заявил Сергей Григорян. — На данный момент в программе принимают участие 60 банков и любой бизнес сможет найти для себя подходящий вариант. Кроме того, “Корпорация «МСП” будет помогать предпринимателям подавать заявки на льготные кредиты и консультировать по всем вопросам. Программа должна заработать в течение двух недель. К этому времени на платформе МСП.рф начнет работу консультационный сервис».

Эксперт добавил, что, помимо прочего, государство активно продолжает реализовывать программу зонтичного поручительства. Чаще всего ей пользуются микропредприятия, потому что им, как правило, сложнее получить кредит из-за отсутствия залогового обеспечения. По данным министерства экономического развития, только за 2022 год по программе зонтичного поручительства уже выдано 15 тысяч кредитов на общую сумму более 135 млрд рублей.