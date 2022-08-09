Недельные расходы россиян вновь выросли

По данным исследовательского холдинга Ромир, недельные расходы россиян с 1 по 7 августа выросли по сравнению с предшествующей неделей на 2,1%, до 5 277 рублей. Ранее, с середины июля, они падали. Средний чек за прошедшую неделю не изменился, оставшись на уровне 669 рублей.

Статья по теме: Дефляция в России в последнюю неделю июля составила 0,14%

«В период с 1 по 7 августа средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 2,1%. Индекс недельных расходов составил 5 277 рублей. В годовой динамике индекс вырос на 3,5%. Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей остался на прежнем уровне. Средняя стоимость одной покупки составила 669 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс выше на 4%», — говорится в исследовании.

Индекс среднего чека отражает динамику единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более.

