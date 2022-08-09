Нефтянка с помощью Украины вытащила на себе весь рынок

После негативного открытия торгов российскими акциями инвесторы все же нашли в себе силы возобновить вчерашние покупки. Сначала активно брали банки, во второй половине дня спрос перекинулся на акции нефтяных компаний.

Так, по итогам дня «Лукойл» вырос на 4,7%, «Роснефть» — на 3,8%. Причем, рост нефтяных бумаг происходил на довольно-таки «плохой» нефти, котировки которой сегодня торговались очень волатильно в диапазоне $96-98,5 за баррель.

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Поддержку — скорее всего, невольную — акциям отечественных нефтяников оказала Украина. Так, «Транснефть» сегодня сообщила, что «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба». Это создаст очередные проблемы в энергообеспечении Европы и будет поддерживать мировые котировки нефти, поскольку заместить трубопроводную российскую нефть танкерной сложно из-за отсутствия свободных нефтеналивных судов. Можно, впрочем, ожидать, что Саудовская Аравия продолжит снижать объем поставок нефти в Азию, «расчищая» рынок для России, и увеличит экспорт в Европу.

Однако пока сложно рассчитывать на новый восходящий тренд нефтяных котировок. Большинство аналитиков не ждет ухода нефти выше $100, поэтому не исключено, что завтра трейдеры начнут фиксировать прибыль по нефтянке.

Среди значимых для рынка акций событий можно отметить рост котировок «Норильского Никеля» на 4,8%. Бумага упорно цепляется за зону поддержки 14,6—15 тыс. руб., и сегодня вышла вверх из этого диапазона. Причем, внешняя конъюнктура для бумаги была негативной: никель и платина подешевели, а палладий очень незначительно подорожал. Может быть, в бумаге появился крупный стратегический инвестор, который откупает просадки. Не исключено также, что мы видели сегодня лишь технический отскок, и бумага продолжит падать. В любом случае до прояснения ситуации и появления тренда совершать сделки с акциями «Норникеля» очень рискованно, хотя они могут принести и высокий результат — вследствие повышенной волатильности бумаги в последнее время.

Техническая картина по российскому рынку акций улучшилась. Индекс Мосбиржи сумел уверенно закрыться выше 2100 пунктов и теперь вполне может отправиться в район 2180—2200. Если это случится, то мы увидим на этом уровне мощную фиксацию спекулятивной прибыли. Однако для пробития сопротивления нужны веские новостные поводы и свежие деньги, коих пока не наблюдается.

На часовом графике Индекса Мосбиржи 8 последних свечей — зеленые. Таким образом, можно говорить о формировании краткосрочного восходящего тренда.

Но характер завтрашних торгов в большой степени будет все же зависеть от нефти. Сейчас многие инвесторы предпочитают фиксировать даже небольшую прибыль, а если нефть до завтра подешевеет, то сокращение позиций по акциям нефтяных компаний потащит рынок вниз.

