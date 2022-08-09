Несколько взрывов прогремели в Крыму

На западном побережье Крыма недалеко от города Саки прогремели несколько взрывов.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на советника главы республики Олега Крючкова.

«Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки, – подчеркнул он. – Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии.

Фото и видео клубов дыма публикуют пользователи соцсетей. Отдыхающие также подтверждают информацию о прогремевших взрывах. В частности, очевидец случившегося рассказывает, что первый взрыв был очень мощный, из-за чего в столовой крымского пансионата выбило оконные рамы.

«В нашей столовой выбило рамы. Потом нас увели в подвал и оттуда мы слышали приглушенные хлопки», — рассказала одна из очевидцев случившегося.

На место уже ЧП выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Кроме того, сообщается, что у месту взрывов направлены бригады скорой помощи и санитарная авиация, сообщили в местном Минздраве.

По предварительным данным, взрыв в Крыму произошёл далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет. Также известно, что в районе Новофедоровки расположена воинская часть и военный аэродром.

