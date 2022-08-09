Один из крупнейших на юге России производителей цемента нарастил производство на 30%

Расположенное в Карачаево-Черкесии предприятие «Кавказцемент» в январе-июле текущего года увеличило производство цемента на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, до 1 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Евроцемент груп», которому принадлежит комбинат.

«Юбилейная тонна — новый производственный рекорд. Так, в 2021 году миллион тонн "Кавказцемент" произвел 14-го августа, в этом году — 30 июля. За 7 месяцев завод произвел почти на 30% продукции больше, чем в прошлом году, и на 22 % больше бюджетного показателя текущего года. Эти итоги — результат слаженной работы каждого из сотрудников завода», — указывается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что таких высоких результатов по производству и отгрузке цемента по итогам шести месяцев на заводе не было на протяжении восьми лет.

Завод активно внедряет программу импортозамещения, расширяет рынки сбыта продукции и реализует инвестпроекты; благодаря росту объемов производства по итогам первого полугодия 2022 года «Кавказцемент» увеличил поступление налогов в бюджеты всех уровней почти на 50%, подчеркивается в сообщении.

«Наш завод — крупнейший на Северном Кавказе, мы обеспечиваем своей продукцией основные строительные площадки Юга России, на нас лежит колоссальная ответственность перед потребителями. И то что, мы выпустили миллионную тонну на месяц раньше, еще раз подтверждает, что "Кавказцемент" — флагман цементной промышленности Юга России. Наш профессиональный праздник — День строителя — мы отметим с отличными результатами», — приводятся слова генерального директора «Кавказцемента».

«Евроцемент груп» — диверсифицированный промышленный холдинг, один из лидеров цементной отрасли РФ. Компания объединяет 16 цементных заводов в РФ, а также карьеры по добыче нерудных материалов.