Европу обескуражили прогнозом по переходу к зеленой энергетике

Летняя жара, поразившая Европу, вновь напомнила о необходимости перехода к чистой энергетике, о которой все немного забыли за геополитическими проблемами на востоке континента. Естественно, с новым всплеском интереса к отказу от ископаемых видов топлива вернулся главный вопрос «зеленой» революции в энергетике: кто будет за все это платить? Вопрос далеко не праздный, потому что речь идет об астрономических суммах, от которых европейцам, приунывшим от счетов за электроэнергию и газ, приходящих в последние месяцы, станет совсем плохо.

Очередной удар сторонникам «зеленого» перехода нанесли, пишет Barron’s, аналитик Deutsche Bank Research Люк Темплман и старший экономист Эрик Хайманн. Их исследование показывает, что переход к возобновляемым видам энергии отправит Старый Свет в острую и длительную «гринфляцию». Новый термин, придуманный немецкими экспертами, подразумевает резкий рост стоимости материалов, сопутствующих расходов, регуляционных мер и много другого, так или иначе связанных с «зеленым» переходом. Темплман и Хайманн пришли к выводу, что к 2030 году европейцам, если они хотят обнулить, как планировали, к 2050 году углеродные выбросы в атмосферу, придется потратить сумму, втрое превосходящую балансы ФРС и ЕЦБ за два пандемийных годах. Речь идет приблизительно о… 27 триллионах долларов! Причем, гринфляция будет ощущаться во всех сферах жизни европейцев и, естественно, остальных жителей планеты, начиная от автозаправок и заканчивая комнатами, где проходят заседания правлений центробанков европейских стран.