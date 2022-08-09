Европу обескуражили прогнозом по переходу к зеленой энергетике

Летняя жара, поразившая Европу, вновь напомнила о необходимости перехода к чистой энергетике, о которой все немного забыли за геополитическими проблемами на востоке континента. Естественно, с новым всплеском интереса к отказу от ископаемых видов топлива вернулся главный вопрос «зеленой» революции в энергетике: кто будет за все это платить? Вопрос далеко не праздный, потому что речь идет об астрономических суммах, от которых европейцам, приунывшим от счетов за электроэнергию и газ, приходящих в последние месяцы, станет совсем плохо.
Очередной удар сторонникам «зеленого» перехода нанесли, пишет Barron’s, аналитик Deutsche Bank Research Люк Темплман и старший экономист Эрик Хайманн. Их исследование показывает, что переход к возобновляемым видам энергии отправит Старый Свет в острую и длительную «гринфляцию». Новый термин, придуманный немецкими экспертами, подразумевает резкий рост стоимости материалов, сопутствующих расходов, регуляционных мер и много другого, так или иначе связанных с «зеленым» переходом. Темплман и Хайманн пришли к выводу, что к 2030 году европейцам, если они хотят обнулить, как планировали, к 2050 году углеродные выбросы в атмосферу, придется потратить сумму, втрое превосходящую балансы ФРС и ЕЦБ за два пандемийных годах. Речь идет приблизительно о… 27 триллионах долларов! Причем, гринфляция будет ощущаться во всех сферах жизни европейцев и, естественно, остальных жителей планеты, начиная от автозаправок и заканчивая комнатами, где проходят заседания правлений центробанков европейских стран.
Исследователи делают однозначный вывод: гринфляция неизбежна! Она уже проявилась и продолжит проявляться в ближайшем будущем в дальнейшем росте цен. Правда, не все так безнадежно, по мнению авторов исследования Deutsche Bank. Определенные факторы, включая технологический прогресс, могут рост цен немного смягчить.
Темплман и Хайманн определили ряд драйверов гринфляции в ближайшем будущем. Главные, по их мнению, переход к чистой энергетике и климатические катаклизмы. Локомотивом гринфляции, конечно, будут расходы, связанные с переходом от ископаемых видом топлива к возобновляемым источникам энергии. Очень важную роль в доведении расходов на «зеленую» революцию до астрономических высот будет играть рост цен на металлы, например, медь, алюминий и литий, без которых переход невозможен. Все они необходимы как для производства ветровой и солнечной энергии, так и для электрификации автопрома и других технологий, имеющих отношение к возобновляемым источникам энергии.
К примеру, для выработки ветровой, солнечной и геотермальной энергии, необходимой для того, чтобы ограничить рост средней температуры на планете двумя градусами по Цельсию, потребуется три миллиона тонн металлов и другого сырья. Международное энергетическое агентство уже предупредило о несоответствии высоких целей, которые ставят сторонники «зеленой» революции, и наличия необходимых металлов. Дело в том, что перечисленные выше металлы нужны не только для «зеленого» перехода, но и для других задач. И медь, и алюминий, и литий были очень востребованы задолго до появления идей перехода к чистой энергетике. Естественно, «зеленый» переход приведет к резкому роста спроса и, как следствие, цен на них. Достаточно сказать, что для сборки традиционного автомобиля требуется в 6 раз меньше меди, лития, никеля и кобальта, чем для электромобиля!
Очень серьезным драйвером гринфляции будут климатические бедствия, которые будут происходить в ближайшие годы все чаще и чаще. Засухи, например, приводят к росту цен на продовольствие, который затем распространяется и на другие области и секторы экономики.