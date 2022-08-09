Польша пригрозила направить «все свои пушки» на ЕС

Правящая национал-консервативная партия Польши «Право и справедливость» резко ужесточила свою риторику в адрес ЕС из-за отказа ЕК выделить Варшаве 35 млрд евро на борьбу с пандемией.

«Если руководство ЕС попытается прижать нас к стенке, у нас не будет другого выбора, кроме как вытащить всё оружие из нашего арсенала и ответить око за око», – заявил генеральный секретарь партии Кшиштоф Соболевский в интервью The Guardian, выдержки из которого публикует РИА Новости.

При этом он пообещал сместить с поста главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«Если ЕК не выделит Варшаве деньги, мы подадим в суд на Брюссель, наложим вето на инициативы Евросоюза и создадим коалицию для смещения действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и её коллегии комиссаров», – пригрозил Соболевский.

Напомним, Брюссель требует от Варшавы выполнения процедур в области верховенства закона, прежде чем разблокирует для неё гранты и кредиты. В свою очередь Польша рассматривает эти требования как прямое нарушение суверенитета.

Как ранее писал «Эксперт», ещё осенью 2021 года, выступая в Европарламенте, Урсула фон дер Ляйен пообещала во время спора с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким использовать одно из средств, имеющихся в распоряжении ЕК, для наказания Варшавы из-за решения Конституционного трибунала Польши, заявившего о несовместимости отдельных частей и пунктов общеевропейских договоров с польской конституцией.

