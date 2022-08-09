Пригожин сфотографировался с военным корреспондентом в Попасной

Новые фото из освобожденной Попасной появились в Сети. На снимках военный корреспондент Сергей Среда позирует рядом с бойцами, у которых закрыты лица. На одной из фотографий военкор жмет руку человеку, который очень похож на петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

«Приехал на Попасную, заехал в штаб «ЧВК Вагнер». Встретили как родного. Рассказали несколько забавных историй», — пишет Сергей Среда.

Сейчас Попасная находится под контролем союзных сил. В начале мая российские штурмовики прорвали оборону противника и освободили город. Бои шли с марта этого года, поскольку ВСУ оборудовали в Попасной мощный укрепрайон. С освобождением Попасной началось широкое наступление союзной группировки на позиции противника в Донбассе.