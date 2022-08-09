Продажи легковых автомобилей в Китае в июле выросли более чем на 20% в годовом выражении

В июле текущего года продажи легковых автомобилей в Китае увеличились на 20,4% по сравнению с показателем того же месяца 2021-го.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA). Так, продажи Honda Motor Co. в июне увеличились в Китае на 23,5% в годовом выражении, Toyota Motor Corp. нарастила продажи на 6%, Nissan Motor Co. — на 4,6%.

В общей сложности в КНР в минувшем месяце было реализовано 1,81 млн легковых автомобилей. Уточняется, что по отношению к июню показатель снизился на 6,5%. Это связано с тем, что в середине лета из-за жары покупатели традиционно реже посещают автосалоны, поясняют в CPCA.

По оценкам организации, продажи транспортных средств, использующих новые источники энергии, в прошлом месяце выросли более чем в два раза, до 486 тыс.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в Китае состоялась премьера автомобиля EXEED ATLANTIX, который находится на стыке передовых технологичных решений, эстетики и комфорта. Модель будет выпускаться серийно на новом заводе Chery Automobile Qingdao мощностью около 200 тыс. автомобилей в год.

Китай на сегодняшний день остается крупнейшей мировой державой, которая продолжает и развивает с Россией взаимовыгодное сотрудничество. Россия поставляет в КНР нефть и продукты нефтепереработки, а также природный газ и уголь. В январе — июне 2022 года РФ экспортировала в Китай 41,3 млн тонн нефти, что на 4% больше в годовом выражении. РФ заняла первое место среди всех экспортеров черного золота в Китай, сместив Саудовскую Аравию. Такая динамика сложилась в силу предоставления скидок китайским покупателям: в марте средний дисконт составил около 20%, в апреле — 33%.