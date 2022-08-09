Профицит текущего счета платежного баланса РФ превысил $166 млрд

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле продолжил рост и составил $166,6 млрд, что более чем в три раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Профицит внешней торговли по итогам отчетного периода составил $192,4 млрд против $75,7 млрд годом ранее, сообщается на сайте ЦБ.

Статья по теме: Профицит бюджета снизился до 1,37 трлн рублей «Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта», — сообщили в Центробанке. Регулятор также отметил, что суммарный дефицит остальных компонентов текущего счета платежного баланса сохранился на уровне предыдущего года. Положительное сальдо финансового счета платежного баланса сформировалось за счет снижения обязательств перед нерезидентами и роста иностранных финансовых активов экономики, подчеркивается в комментарии ЦБ.

