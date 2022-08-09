Американские производители чипов получили $52,7 млрд и рухнули

Вторник планировался как праздничный день для производителей чипов. Президент Джо Байден на Южной лужайке Белого дома в торжественной обстановке подписывал знаковый CHIPS and Science Act of 2022 — закон, предоставляющий субсидии в размере $52,7 млрд на производство и исследования полупроводников в США. Он также должен, как указано в документе, способствовать повышению конкурентоспособности в соперничестве с Китаем в области науки и техники.

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Китайцам подобный подход, естественно, не нравился. И посольство КНР даже выступало категорически против такого закона, отмечая, что он напоминает о менталитете времен холодной войны. Но Джо Байден во вторник отверг эти упреки. Он заявил, что США просто нужны чипы для ключевых систем вооружений, таких как ракеты Javelin. «Неудивительно, что Коммунистическая партия Китая активно лоббировала американский бизнес против этого законопроекта», — пояснил американский лидер.

На мероприятии присутствовали и высокие представители облагодетельствованного государством бизнеса: руководители Intel, Lockheed Martin, HP, Advanced Micro Devices и других компаний. Участвовали в церемонии также лидер демократического большинства, спикер палаты представителей, губернаторы Пенсильвании и Иллинойса, мэры Детройта, Кливленда и Солт-Лейк-Сити, законодатели и прочие заинтересованные лица.

Был там и генеральный директор Micron Technology Санджай Мехротра. Перед этим его компания сделала громкое заявление о том, что благодаря CHIPS в период до 2030 года она инвестирует $40 млрд в производство чипов в США. Белый Дом тепло отметил этот факт на утреннем брифинге, а вот рынок сосредоточился на совершенно иной информации от Micron Technology.

Компания снизила свой прогноз выручки на текущий квартал и предупредила об отрицательном свободном денежном потоке в ближайшие три месяца. Micron в последний раз сообщала о подобной ситуации в 2020 году, в первые дни пандемии. Тогда она предупреждала, что может наблюдаться значительное снижение выручки и маржи из-за сокращения отгрузок.

На этот раз Micron сообщила, что запасы ее клиентов накапливаются на фоне снижения спроса на чипы, используемые в компьютерах и смартфонах. Рост цен вынудил потребителей сократить расходы на электронные гаджеты. Это привело к изменениям и в поведении компаний, имевших, как вдруг теперь выяснилось, избыточные запасы чипов и других компонентов в ожидании сильного постпандемического спроса.

Эти заявления, кстати, случились буквально на следующий день после мрачных прогнозов Nvidia и возродили опасения по поводу возможности первого с 2019 года спада в индустрии. А такие оценки уже существовали: например, по данным компании Gartner, поставки компьютеров в этом году упадут на 9,5%. И все это в параллель с нарастающими опасениями влияния на рынок рецессии в США. ВВП страны снижается уже два квартала подряд, и хотя Байден заявляет, что это не рецессия, едва ли его слова способны серьезно повлиять на рыночный спрос.

В общем, для акций полупроводников настал тяжелый момент. «Медвежье ралли» для них, похоже, завершилось. Вторник был сравним с худшими днями начала июня. Рухнули все 30 акций, входящих в индекс Philadelphia Semiconductor. Сам он в течение дня падал на 5,7% и лишь к вечеру его снижение сократилось до 4,3%. Но и в этот момент акции ряда компаний (Lam Research, Applied Materials, Marvell и Amkor) теряли более 7%.