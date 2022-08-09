Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ до 17 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлила запрет на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска и Липецка, а также Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 17 августа 2022 года 03:45 по московскому времени», — указывается в сообщении ведомства.

Российским перевозчикам по-прежнему рекомендуется использовать альтернативные маршруты через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — отмечается в пресс-релизе.

Ограничение действует с 24 февраля, его продлевали более 20 раз.

Ранее «Эксперт» писал, что в мае текущего года 11 аэропортам РФ произведены выплаты в размере 1,3 млрд рублей за март и апрель по программе субсидирования воздушных гаваней юга и центральной части России. В настоящее время проводится второй отбор за период май — июнь 2022 года. Перечисление субсидии планируется в этом месяце.