Россияне написали 1,5 тыс. жалоб на банки из-за комиссий по валютным счетам

За июнь — июль россияне подали в Центробанк более 1,5 тыс. жалоб на введение банками комиссий за хранение валюты. Еще почти 250 обращений по той же теме поступило в отношении брокеров. Это новый повод для жалоб, так как кредитные и брокерские организации стали требовать плату за размещение валюты для физлиц только летом текущего года, сообщил РБК представитель Банка России.

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«Причина введения рядом банков комиссий по счетам в долларах США и евро — внешние факторы и ограничения, связанные с введенными санкциями. Хранение активов в этих валютах сопряжено для граждан с рисками их заморозки и невозможности проведения операций», — отметил представитель ЦБ.

На данный момент дополнительную плату за хранение валюты на текущих счетах взимают: Райффайзенбанк, Тинькофф-банк, Росбанк, «Юникредит», Газпромбанк, «Уралсиб», Экспобанк, ОТП Банк, БКС-банк, а также «Ренессанс Кредит», «Авангард», «Санкт-Петербург» и «Оранжевый». Из брокеров комиссии повысили «Тинькофф Инвестиции», БКС, Атон, «Финам», «Открытие Инвестиции», «Газпромбанк Инвестиции».

По данным ЦБ на 1 июля, россияне держали на валютных счетах и вкладах 3,93 трлн рублей ($64 млрд).

