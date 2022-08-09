Российский рынок потребительских кредитов вернулся к показателям начала года

В июле 2022 года рынок необеспеченного кредитования в России практически вернулся к уровням января-февраля.

Это произошло после резкого спада весной и незначительного роста в июне, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.

Сообщается, что в июле банки одобрили россиянам 1,75 млн кредитов наличными на общую сумму 427,4 млрд руб. Рост относительно июня составил 23,3%.

Июльский показатель приблизился к уровням двух первых месяцев года, когда продажи кредитных организаций в сегменте потребительского кредитования составляли 467,8 млрд и 484,4 млрд руб. соответственно, уточняет агентство; однако по сравнению с рекордным для розницы 2021 годом такие цифры пока являются довольно низкими. В годовом выражении объем выданных за месяц беззалоговых кредитов сократился почти на 45%, их количество снизилось более чем на четверть (26,2%).

Спад на рынке необеспеченного кредитования весной эксперты объясняли высокими ставками по ссудам. С началом спецоперации на Украине, обвалом финансовых рынков и вводом санкций Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных 20%, после чего кредиторы повысили ставки по потребкредитам до сопоставимых уровней. Помимо этого, ЦБ разрешил участникам рынка до 30 июня не соблюдать ограничения на полную стоимость кредитов (ПСК). В течение последующих месяцев регулятор несколько раз объявлял о снижении ключевой ставки.

Как отмечается в публикации, ставки по необеспеченным кредитам начали падать ускоренными темпами еще в начале июля, после отмены послабления по ПСК. По данным платформы «Финуслуги», которые приводит агентство, к 5 августа средняя ставка по потребительским ссудам в топ-20 банков достигла 18,12% годовых. За месяц показатель снизился почти на 4,5 процентного пункта.

«Несмотря на заметное снижение, ставки по потребкредитам и ипотеке остаются выше, чем в условиях пандемии, что может оказывать влияние на спрос со стороны заемщиков», — прокомментировал ситуацию управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Напомним, 22 июля Банк России снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов, до 8% годовых.