Рубль готовится к дедолларизации

По итогам сегодняшнего дня рубль вырос к доллару на процент. Последняя сделка прошла по котировке 60,1475 руб. за доллар.

Для последних дней движение рубля выглядит сильным, причем стоит отметить, что под конец дня не наблюдалось традиционной продажи рубля: наоборот, спрос на российскую валюту вырос, и пара доллар-рубль завершила торги вблизи дневных минимумов. Это часто говорит о том, что спрос на актив остался неудовлетворенным, и он может продолжить рост завтра.

В пользу укрепления курса российской валюты свидетельствуют и некоторые другие факторы.

Пока население еще не осознало, что вчерашний указ президента РФ позволяет попавшим под санкции банкам приостанавливать исполнение своих обязательств в «недружественных» валютах. Фактически, крупнейшие российские банки могут просто на неопределенное время «заморозить» все счета и вклады в долларах и евро, в том числе и принадлежащие физлицам. Никаких конвертаций в те же юани и рубли указом не предусмотрено.

Пока непонятно, будут ли вводить такие меры тот же Сбер, ВТБ или «Альфа-банк», но нельзя исключить, что многие вкладчики в самые ближайшие дни начнут избавляться от «токсичных» валют, что будет способствовать росту курса рубля.

Национальный клиринговый центр, через который проходят расчеты по заключенным на Московской бирже сделкам, с 15 августа снижает с 50 до 25% долю американского доллара, принимаемого в качестве обеспечения в сделках с частичным обеспечением. Таким образом, доллар становится менее интересной валютой и для участников российского финансового рынка — прежде всего для спекулянтов.

К этому стоит добавить, что надвигается налоговый период, когда крупные экспортеры увеличат продажу валютной выручки.

Однако техническая картина по паре доллар-рубль осталась неизменной: боковик с границами 60—61 руб. за доллар не разрушен. Консолидация в этом узком диапазоне продолжается 6 дней. Как правило, после такого затишья следует сильное движение. Не исключено, что завтра мы будем наблюдать тестирование нижней границы канала, и в случае успеха целью движения курса «россиянина» станет район чуть ниже 55 руб. за доллар.

