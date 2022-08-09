S&P 500: сыр больше не нужен, выбраться бы из мышеловки

Вчера S&P 500 сделал новую попытку прорваться к 4200 пунктам, но не смог преодолеть уровень сопротивления, расположенный немного ниже этой круглой отметки. Дело было провалено уже в первые полчаса торгов, хотя индексу широкого рынка и удалось за это время выйти на максимум с 5 мая.

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День он завершил в небольшом минусе — на 0,12%. Неподалеку от нуля остановились и другие: Nasdaq Composite упал на 0,1%, а Dow Jones Industrial Average вырос на 0,09%.

На таком фоне самым ярким событием понедельника оказался взлет акций-мемов, который связывают с усилившейся активностью известного форума WallStreetBets. Выстрелили имена, которые были на слуху еще в прошлом году: GameStop, AMC, Bed Bath & Beyond.

По итогам дня акции Bed Bath & Beyond, лидировавшие в этом подъеме, прибавили 39,83%, а по ходу основной сессии их рост достигал и 63,5%. При этом вчера был зафиксирован максимальный объем торгов ими в истории — более 120,6 млн штук. Это не только многократно превышает средний 30-дневный оборот (14,266 млн), но и в полтора раза больше числа всех акций, выпущенных Bed Bath & Beyond — их в природе существует всего-то 79,96 млн.

Для этих бумаг понедельник был девятым подряд днем роста. И шансы на продолжение все еще есть. Во всяком случае, вчера уже на постмаркете акции Bed Bath & Beyond прибавили более 16%.

Однако куда большее влияние на настроения рынка оказали акции совсем другой компании — Nvidia. Они падали по ходу торгов на 9%, а завершили день снижением на 6,3%. Более слабые, чем ожидалось, результаты, а также мрачные прогнозы этой компании ударили и по акциям ее конкурентов — AMD, Broadcom и других. Индекс Philadelphia Semiconductor снизился вчера на 1,6%.

И если в пятницу данные о занятости укрепили ожидания того, что ФРС будет активно бороться с инфляцией, то предупреждение от Nvidia напомнило инвесторам об уже существующем замедлении экономики. Все-таки ВВП США снижается два квартала подряд, и вне зависимости от того, называет ли ФРС ситуацию рецессией, на продажи и прибыли компаний это влияет.

Но от взгляда Федрезерва на силу экономики совершенно точно зависит жесткость денежно-кредитной политики. А уже завтра будут опубликованы данные по инфляции в июле. Если из них не будет ясно видно, что пик темпа роста цен пройден, регулятор, который и так-то, скорее всего, повысил бы в сентябре ставку на 75 б.п., может решиться и на большее.

JPMorgan Chase и Evercore ISI после пятничной статистики уже пересмотрели свои прогнозы повышения ставки в сентябре до 75 б.п. Но Citigroup видит и риск ее подъема экстраординарным шагом — на 100 б.п. Так что неубедительная статистика по инфляции может оказаться очень плохой новостью для американского фондового рынка.

Неудивительно, что здесь вчера обсуждали возможность завершения медвежьего ралли. И один из вопросов, естественно, состоял в том, отправятся ли индексы проверять на прочность июньские минимумы.

«Думаю, их повторное тестирование вероятно, а инвесторам сейчас нужно быть осторожными с покупками, — говорил CNBC в понедельник старший вице-президент Morgan Stanley Wealth Management Джим Лакамп. — Надо использовать подобные ралли, чтобы продать какой-нибудь хлам, от которого вы давно хотели избавиться. Вам ведь больше не нужен сыр — вам нужно выбраться из мышеловки».

