Tetra Pak русифицируют

У российской «дочки» шведского производителя упаковки для пищевой продукции Tetra Pak появится новый владелец. Теперь единственным акционером АО «Тетра Пак» станет ООО «Итон Инвестментс», владельцами которой являются действующий генеральный директор предприятия Александр Криволапов и бывший гендиректор Игорь Акимов.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Согласно информации одного из них, сумма, за которую была продана компания, составила 1 евро. При этом другой источник заметил, что на данный момент сделка проходит финальные этапы, после чего начнется работа над новым брендом. На момент публикации материла комментарий от Tetra Pak «Экспертом» получен не был.

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Шведы пытаются обезопасить бизнес

Российское экспертное сообщество полагает, что данное событие вряд ли приведет серьезным изменениям на полках отечественных магазинов. В пресс-службе Национального союза производителей молока «Эксперту» рассказали, что АО «Тетра Пак» уже несколько месяцев де-факто работает в автономном режиме, успешно справляясь с новыми «правилами игры», которые, с одной стороны, были обусловлены антироссийскими санкциями, а с другой — установками головного офиса.

«Сегодня завод Tetra Pak обеспечен сырьем и компонентами как российского, так и импортного производства, компания полностью самостоятельно занимается сорсингом. Так что с точки зрения операционной деятельности ничего принципиально не поменяется. Предприятие продолжит работать на рынке и обеспечивать клиентов всеми ключевыми видами упаковки», — отметили в пресс-службе.

В свою очередь учредитель и владелец компании Bright Consulting Мария Яшенкова заметила, что при такой структуре и сумме сделки речь, скорее всего, не идет о продаже АО «Тетра Пак».

«Смысл в том, чтобы изолировать, обезопасить бизнес для дальнейшего его ведения в стране. А в случае стабилизации ситуации во взаимоотношениях с той страной, где находится центральный офис Tetra Pak, компания вернется под его контроль обратно. Видимо, сейчас это единственный вариант сотрудничества. У меня нет опасения, что производство прервется, даже представить такого не могу. Если это произойдет, то создастся катастрофическая ситуация для молочной, соковой индустрии в России. Но пока таких предпосылок все же нет», — считает эксперт.

При этом Мария Яшенкова напомнила, что идея заменить Tetra Pak на российском рынке была давно: несмотря на прекрасное качество продукции компании и ее сервисную поддержку, товары шведского бизнеса были очень дорогими.

«Огромное число аналогов есть в Китае, но худшего качества. Также используются разные заменители узлов Tetra Pak, которые позволяют сэкономить на части производства. В принципе, есть вероятность, что и наши, местные производители “откусят” некоторую долю рынка. Но, конечно же, хотелось бы технологии компании сохранить», — заключила эксперт.

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Россияне готовы конкурировать

Для российских производителей, в том числе и асептической упаковки, новость о том, что Tetra Pak может покинуть рынок, никогда не была радостной. В интервью «Эксперту» представители завода «МолоПак» рассказывали, что локальные компании России, производящие аналогичный товар, попросту нельзя сравнить с мировым гигантом в лице Tetra Pak: как по количеству оборудования и персонала, так и по качеству той поддержки, которая оказывалось российскому бизнесу от шведского генерального офиса. Однако в «МолоПак» подчеркивали, что между характеристиками отечественной упаковки и той, что производит Tetra Pak, разницы нет, а потому «шведское изобретение», чисто теоретически, можно было бы заменить, при наличии достаточного объема мощностей.

Впрочем, временами российские производители излишне скромно высказываются о своем вкладе в разделение рынка с Tetra Pak и иностранными другими компаниями. Тот же «МолоПак» уже не первый год успешно конкурировал со шведским гигантом, время от времени отбирая часть заказов. Кроме того, в 2022 году, когда с российского рынка ушел норвежский производитель упаковки Elopak, «МолоПак» частично взял на себя импортозамещения упаковки Пюр-Пак (Pure-Pak), переведя завод в режим безостановочной работы. В магазинах же все чаще стали появляться продукция и от таких отечественных производителей как «Ламбумиз», «Роспак» и других.

Между тем, в июне текущего года появились сообщения о совместном запуске серийного производства российскими конкурентами Tetra Pak компаниями Сыктывкарский лесопромышленный комплекс и «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н. В. Верещагина. На каком этапе на данный момент находится проект — неизвестно.

Конечно, говорить о полной замене Tetra Pak, который занимает 80% асептического рынка в России, сейчас не приходится. И, вероятно, было бы несправедливо искусственно подводить под импортозамещение те компании, которые стремятся остаться на рынке РФ. Однако в текущих условиях именно отечественным производителям упаковки, стремящимся всеми силами спасти рынок от дефицита, как никогда нужна поддержка. И не только самого потребителя, но и на правительственном уровне. Ведь альтернатива Tetra Pak была, есть и должна остаться, вне зависимости от того, как поведет себя шведский гигант в дальнейшем. Да и здоровая конкуренция еще никому не мешала.