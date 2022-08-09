ЦБ пояснил, кому банки приостановят операции в «токсичной валюте»

Нормы о праве российских банков, подпавших под санкции, приостанавливать операции в «токсичной валюте» коснутся только счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Причем приостановка выполнения обязательств коснется только тех средств, которые могут поступить на депозиты и счета компаний или ИП после 8 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Нормы о приостановке исполнения банками своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте, которые содержатся в указе, касаются только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (указ "О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями"). Причем речь идет об обязательствах только по тем денежным средствам в иностранной валюте, которые могут поступить на депозиты и счета компаний или ИП после вступления в силу указа (после 8 августа)», — сообщили в Центробанке.

При этом регулятор подчеркнул, что компании или ИП, решившие хранить деньги в «токсичных валютах», разделят с банком риски заморозки средств.

