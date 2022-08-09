Уголь нынче в ходу

Внешний фон утром во вторник не способствует покупкам рисковых активов. Нефть слабо дешевеет, явно показывая нежелание возвращаться выше $100 за баррель. Снижаются цены на большинство промышленных и драгоценных металлов — из-за опасений стагнации мировой экономики.

Если учесть отсутствие и внутренних драйверов роста, неудивительно, что торги на рынке акций начались несильным снижением котировок большинства высоколиквидных акций. Впрочем, пока продажи не носят какого-то агрессивного характера.

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Складывается впечатление, что активные игроки просто не знают, что им сегодня делать. С одной стороны, все прекрасно видят, что Индекс Мосбиржи находится в нисходящем тренде и покупать акции пока стоит лишь спекулятивно. С другой стороны, технический анализ говорит о большой вероятности ухода рублевого индикатора рынка к 2180 пунктам.

В числе лидеров роста пока находятся акции «Мечела» и «Распадской». Это оправданно с точки зрения удорожания угля и все большего количества сообщений о том, что многие западные страны уже столкнулись с его нехваткой. Акции угольщиков выиграют и от снижения курса рубля, которого многие так ждут. Но при этом возникает вопрос: куда угольщики будут девать свою продукцию? Ведь европейские рынки для них закрыты, а поставки в Китай ограничены логистическими проблемами.

Когда нет других идей, некоторые инвесторы начинают подкупать акции ритейлеров. На рынке есть мнение, что эти эмитенты получают очень хорошие прибыли за счет удержания высоких внутренних цен при подешевевшем из-за крепкого рубля импорте. Росту внутреннего спроса способствует, кроме того, снижение стоимости кредитов и увеличение при этом различных социальных выплат. В результате лучше рынка торгуются расписки Fix Price, акции «Магнита» и «М.Видео». Эти бумаги — далеко не худший вариант для среднесрочных инвестиций.

В небольшом минусе бумаги «Яндекса» и «Озона», вчера бывшие в числе лидеров роста. По ним идет фиксация спекулятивной прибыли.

Вчерашнее снижение акций НЛМК сегодня поддержали бумаги других сталеваров — ММК и «Северстали». Тренд по акциям сектора сохраняется нисходящим.

Новая «медвежья» волна сформировалась и в акциях «Газпрома», которые за последние 8 сессий лишь вчера закрылись небольшим ростом. Сегодня с утра бумага снова падает на процент.

В целом по итогам первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи потерял около 0,5%. Но дальнейшая динамика рынка остается неопределенной — инвесторы могут как усилить продажи, так и выкупить утреннюю просадку.

Тем времена российская валюта растет к доллару на 0,8%, и сверху вниз подходит к отметке 60 руб. за доллар. Вчера этот уровень пробивался, но закрепиться ниже него не удалось. Очень часто именно с утра экспортеры продают валюту, а когда их силы иссякают, курс рубля начинает слабеть. Не исключено, что такой характер торгов будет и сегодня, и пара доллар-рубль продолжит консолидацию.

«В целом ситуация для рубля остается прежней — слабый спрос на валюту на фоне ее существенного притока от экспорта и отсутствие новых новостей относительно бюджетного правила. На этом фоне рубль, вероятно, продолжит показывать слабо выраженную динамику, и диапазон 58,75—61,75 руб./$ для пары USD/RUB остается актуальным», - полагают аналитики Банка «Санкт-Петербург».

