Украина остановила прокачку российской нефти по южной ветке «Дружбы»

Украина остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба».

По словам советника президента «Транснефти» Игоря Демина, «Укртранснафта» с 4 августа полностью остановила прокачку «чёрного золота» на Венгрию, Чехию и Словакию. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и ФРГ продолжается, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что украинская компания оказывает услуги по транспортировке на условиях стопроцентной предоплаты, но при последней попытке осуществления платежа за транзит деньги вернулись на счёт ПАО «Транснефть».

«"Газпромбанк", обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращён в связи со вступлением в действие седьмого пакета санкций», – пояснил представитель «Транснефти», добавив, что Минэнерго РФ и отечественные грузоотправители, которые поставляют топливо в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, а также сама «Укртранснафта» в курсе сложившейся ситуации.

Как ранее писал «Эксперт», Брюссель и европейские правительства включили задний ход и отложили выполнение плана по отключению Москвы от лондонского страхового рынка морских перевозок.

На фоне страхов о дальнейшем росте цен на нефть и усиления энергетического кризиса в ЕС всё-таки разрешили страхование доставки некоторых российских грузов.

