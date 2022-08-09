В Кремле рассказали об отношении Путина к символам спецоперации на Украине

Никто не может оставаться без эмоций на фоне символов спецоперации на Украине, в том числе и глава государства Владимир Путин.

Об этом в ходе ежедневного брифинга для журналистов заявил руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, это было видно накануне во время беседы российского лидера с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, передаёт РИА Новости.

Напомним, 8 августа Гладков подарил Путину шоколад «Алёшка» и рассказал историю мальчика, который выходит к дороге встречать российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине.

«Естественно, никто не может оставаться без эмоций на фоне таких символов операции. И, в том числе и президент, конечно», – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, какие эмоции испытывает президент РФ.

Как ранее писал «Эксперт», 8 августа Песков назвал условие для встречи президентов РФ и Украины. По его мнению, это невозможна без проведения переговорщиками «домашней работы».

«Украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров, в этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет. Специальная военная операция продолжается – продолжается до выполнения поставленных целей», – подчеркнул представитель Кремля.

При этом он считает, что данный момент необходимых предпосылок для встречи на высшем уровне между Москвой и Киевом нет.