Вице-мэр Ефимов: в июле и начале августа безработица в Москве сохраняется на уровне 0,45%

Уровень безработицы в Москве остается низким: по итогам июля и на начало августа он составил 0,45%. Об этом сообщил 9 августа заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Ситуация на рынке труда Москвы остается стабильной. Безработица второй месяц подряд сохраняется на уровне 0,45%. Число безработных, зарегистрированных в столичной службе занятости, на 1 августа составило 32,7 тыс. человек», — рассказал Владимир Ефимов.

По официальным данным, всего на начало месяца в Москве в режиме неполного дня работают 4 тыс. человек, в простой отправлены более 8 тыс. сотрудников. Организации Москвы также сообщили о высвобождении 10,5 тыс. человек, однако 55% этих сотрудников не увольняют, а переводят внутри компаний в рамках их реорганизации.

«Большой популярностью на рынке сейчас пользуются специалисты в сфере продаж», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов со ссылкой на данные hh.ru. За минувшие полгода число таких вакансий выросло на 40% (по сравнению с аналогичным периодом 2021-го). Кроме того, «на 25% увеличилось количество предложений от работодателей в производственной сфере, на 21% — в спорте и бьюти-индустрии, на 20% — в области искусства и развлечений», добавил он.

Вместе с тем, спрос московских работодателей на специалистов в сфере страхования в январе-июне снизился на 70%, в автомобильном бизнесе — на 57%, в банковской сфере — на 50%, отметил Кирилл Пуртов.