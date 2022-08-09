Володин сообщил, что из России ушло всего чуть более 20% иностранных компаний

Бизнес в России, несмотря на мощное санкционное давление, отказались закрывать 77,6% зарубежных компаний.

Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в России», — написал он, отметив, что санкции Запада привели к росту цен за рубежом, а также инфляции и дефициту энергоресурсов.

По информации спикера, иностранные компании «неохотно уходят с российского рынка: это несет для них не только издержки, но и отсутствие перспектив вернуться».

Ранее «Эксперт» писал, что, по словам нового вице-премьера и главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, параллельный импорт в России, который был запущен в мае текущего года, по отдельным видам товаров постепенно будет отменяться за ненадобностью. Также Мантуров заявлял, что Россия должна перейти от рыночной промышленной политики к обеспечению технологического суверенитета. Чиновник пояснил, что в первую очередь необходимо завершить создание новых кооперационных связей, чтобы обеспечить текущие поставки критически важных комплектующих.