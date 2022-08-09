Wildberries, «Яндекс Маркет» и Ozon разработали единую систему по борьбе с контрафактом

Российские онлайн-маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» представили единую информационную систему, содержащую данные о поставщиках контрафакта.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), передает ТАСС.

«Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" впервые начали обмениваться информацией о продавцах контрафактной продукции. Данное решение позволит предотвратить возможные случаи продаж нелегальных товаров и сократит их распространение в российском интернет-сегменте», — указывается в сообщении.

Уточняется, что в новую информационную систему вносятся сведения о фактах размещения контрафакта, данные о продавце такого товара, а также информация из документов, подтверждающих нарушение. Выявивший контрафакт маркетплейс блокирует предложения на своем ресурсе и передает информацию в общую базу для проверки наличия таких предложений и поставщиков на других площадках.

В дальнейшем компании в сотрудничестве с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России хотят разработать механизм блокировки поставщиков, замеченных в размещении объявлений о продаже контрафакта. Как поясняется в сообщении АКИТ, в случае, если наличие подделок подтверждается, деятельность продавца на площадке приостанавливается на три месяца. При повторном нарушении поставщику может быть отказано в размещении предложений на всех площадках России, подключенных к системе.

Ранее в АКИТ оценили долю контрафактной продукции на интернет-площадках в 0,1% от всех предложений. По словам президента ассоциации Артема Соколова, с учетом того, что товаров на маркетплейсах может быть до 300 млн, речь идет о существенном объеме. Соколов подчеркнул, что онлайн-ретейлеры предпринимают «колоссальные усилия по фильтрации товаров и селлеров», от пре- и постмодерации размещенных товаров вручную до более активного внедрения искусственного интеллекта. Глава организации отметил, что, несмотря на контроль со стороны государства и быструю реакцию площадок на соответствующие запросы, продавцы находят способы обходить все фильтры, и контрафактный товар попадает на онлайн-витрины.