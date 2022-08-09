X5 внедрила сервис автоматизированного подбора персонала Skillaz в транспортном подразделении

Компания X5 Group начала использовать систему Skillaz для автоматизированного подбора сотрудников в одном из своих подразделений, X5 Transport.

Об этом сообщает пресс-служба ретейлера.

«X5 Transport внедрила систему Skillaz для автоматизации подбора массового и офисного персонала. HR-сотрудники по всей стране теперь работают в одном цифровом контуре — от создания заявок на подбор до оформления кандидатов», — говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью сервиса на работу принято уже свыше 5600 новых сотрудников.

Skillaz помогает менеджерам по подбору персонала формировать заявки, просматривать кандидатов и отклики по каждой вакансии, а также обмениваться данными о соискателях, поясняет пресс-служба. «При этом в системе отображается полная история взаимодействия с X5 — прежняя работа в компании, результаты собеседований и прохождения внутренних оценок. Также можно просмотреть срок закрытия вакансии и качество подбора, выгрузить статистику, прослушать телефонные разговоры кандидата с рекрутером, что помогает поддерживать качество работы на высшем уровне», — указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что Skillaz интегрирована как с внутренними системами ретейлера, так и с внешними ресурсами — сайтами и мессенджерами. В настоящий момент к сервису подключены более 176 тысяч кандидатов.

По словам директора по персоналу Х5 Transport Занаиды Чумаковой, внедрение Skillaz позволило удовлетворить запросы компании по организации внутреннего центра для отработки входящего трафика кандидатов, позволяющего отследить движение по всем вакансиям, а также сократить время найма и сделать процесс прозрачным и для рекрутера, и соискателя. «Система позволяет выявлять узкие места, где происходит увеличение сроков, получать любую аналитику по кандидату, отслеживать каналы, откуда пришел кандидат, и их эффективность. В онлайн-режиме можно видеть, как идет работа по закрытию вакансии. Благодаря внедрению системы процесс трудоустройства в среднем занимает 1-2 недели после обращения», — цитирует пресс-служба Чумакову.

Как ранее писал «Эксперт», во втором квартале текущего года Х5 Group показала блестящие результаты. Чистая прибыль компании выросла на 79,4% и составила 26,76 млрд рублей, выручка за этот период увеличилась на 18,6%, до 647,95 млрд, в том числе чистая розничная выручка выросла на 18,7%, до 646,16 млрд. Рост показателей отметили основные сети группы: «Пятерочка» — на 19,4%, «Перекресток» — на 13,9%, «Чижик» — в 28 раз до 6,818 млрд рублей. Единственное снижение отразила статистика выручки «Карусель» — на 47,2%. По мнению аналитиков, успех Х5 связан с умением компании адаптироваться к меняющимся экономическим условиям.